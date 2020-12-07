【足球】羅馬尼亞甲組球隊補時遭逼和　主帥理智斷線即場大爆發

羅馬尼亞一場甲組賽事，FC Botoșani於94分鐘遭對手追平，痛失兩分令教頭Marius Croitoru怒不可遏，即場「發爛渣」及責罵球員，片段被網民瘋傳。

FC Botoșani今輪主場鬥Sepsi OSK Sfântu Gheorghe，一度領先2：1，但到補時階段被對手圍攻，對手進攻左路出波，Botoșan守將「趴底」漏頂，對手控定傳給身後的隊友大腳抽入網，同時亦響起完場哨子，主隊痛失兩分。

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FC Botoșani完場前遭逼和。（網上圖片）

Marius Croitoru完場後趴在地上。（網上圖片）

Botoșani主帥Marius Croitoru見到手的3分少了兩分，即時崩潰變成「趴地熊」，又多次槌打草地，及後起身開始發狂痛罵球員，似乎責備他們為什麼不盡早解圍。

Marius Croitoru責備球員防守不力，期昌更脫掉上身外衣。（網上圖片）

Croitoru鬧得興起，更脫去上衣，只剩下白色底衫，以為鬧完返更衣室之際，突然又回身繼續鬧人。

片段於Twitter傳出後，引起不少討論，上傳片段的網民直言Croitoru的反應「簡直是藝術」，亦有不少網民說「完成能感到他的痛」，更會掟水樽。

This is how FC Botoșani manager Marius Croitoru reacted to his side conceding a 94th minute goal this weekend. It’s a work of artpic.twitter.com/shFRcspks8 — Jack Kenmare (@jackkenmare_) December 6, 2020

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