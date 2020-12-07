【東京奧運】傷殘義工走出截肢陰霾　兩輪上的奧運感受世界

4年一度的奧運會，不只賦予運動員展示和超越自我的舞台，也為各有故事的人帶來了新的希望。 堀川裕之，在2012年遇車禍後截癱，明年的東京奧運，他將作為一名義工出現在這世界級舞台。 「我想感受世界。」坐在輪椅上的他說。

殘疾人，現實生活中既熟悉又陌生的群體，他們的身影並不鮮見，卻似乎總與大眾日常生活隔着些距離。堀川現時在協助職業足球賽事的運作同時，還是健走活動、以及一個失智症患者衝浪組織的義工，過着充實的生活。然而，在2012年剛慘遭車禍後的那段日子，無奈辭掉工作的他也曾經歷過低潮期，連續幾年也不願意外出。

堀川裕之在車禍後一度躲在家中不願外出，現在他將以義工身分現身東京奧運的舞台。（東京奧運官網）

由輪椅游泳體驗到投入義工活動

直到2017年的夏天，他獲朋友邀請参加在鐮倉舉行的殘障人士游泳活動，事故後再沒有去過海邊的他，於那次活動中在義工的幫助下坐着輪椅體驗了游泳。海風吹打在臉、身體浸在冰涼海水中的觸感，看着岸邊波浪拍打，他被這一切療癒。「原來，我還能感受大海。」那次經歷感動了他，也令他萌生了當義工的想法，「義工這工作不是很厲害嗎？不知我做不做到呢？」就是這樣，本身是運動迷的他參與了與體育相關的義工活動。

車禍後踏出第一步體驗游泳，現在的堀川還會在協助下去衝浪。（Nami-nications Facebook）

重新建立生活的他，當東京奧運義工招募的消息一出，便毫不猶豫申請，「我希望透過東京奧運，遇見和接觸更多不同的人，令自己變得更加好。」來自世界各地的義工，是奧運及殘奧會不可或缺的角色，他們的真誠和熱情能令運動員與觀眾有更難忘的體驗。堀川獲分配協助大會證件的發放和管理，他所負責場館是舉辦足球賽事的橫濱國際綜合競技場，與他的家距離很近，他笑言這是命運的安排。

得到身邊人幫助而臉上重現燦爛笑容的他，也盼以笑容感染他人。（Nami-nications Facebook）

無論是不是殘疾人士，也要微笑待人，這是最重要的事。 東京奧運義工 堀川裕之

雖然今屆東京奧運一波三折，連明年能否如期舉行仍充滿未知之數，他表示很期待在現場感受奧運的氣氛，「我想要感受全世界，屆時會有來自世界各地的運動員和遊客，一想到能在場館體驗獨一無二的現場氣氛，我心情便已很激動。」截癱限制了他的活動能力和範圍，卻沒有奪去他克服困難的信念：「遇到不順利的時候，只要我們義工團隊保持微笑，無論是不是殘疾人士，也要微笑待人，這是最重要的事。」

「一小步，能改變世界。」

自事故以來，他得到身邊人幫助而讓他臉上重現燦爛的笑容，對於不少殘障人士與自己一樣曾失去自信和價值，他說：「只需要一點點勇氣，就能向前邁出一步。這一小步，將能改變世界。」他也是從走出低谷的一點點勇氣，到現在成為支撐東京奧運的一分子。「日本舉辦奧運對我來說，是畢生一次的機會，我將面帶微笑盡情體驗。」

不少人反對疫情下主辦奧運會，然而東京奧運對堀川別有意義。（路透社）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：