【英超】曼聯大戰當前　普巴經理人先出招　「是時候離隊了」

曼聯在今晚（8日）深夜作客德國的RB萊比錫，上演歐聯生死戰，倘若3分全取便可穩奪出線資格，周末將迎戰曼城上演「曼市打吡」。 大戰前夕，除了戰術安排外，還有一件事困擾主帥蘇斯克查。曼聯中場普巴的經理人拉奧拿向意大利傳媒，普巴在紅魔鬼的日子即將完結，該名「金牌經理人」特意挑選在這刻「放風」是否別有用心呢？

曼聯歐聯上輪分組賽中，主場不敵巴黎聖日耳門，錯過提早出線的機會，歐聯H組的出線形勢亦變得十分微妙，曼聯﹑PSG及RB萊比錫同得9分，3隊只能活兩隊。紅魔鬼希望延續歐聯旅程，只要今仗作客擊敗萊比錫，便再無顧之憂，必定取得其中一個出線席位。

大戰當前，主帥蘇斯克查當然埋首部署，誓要在今仗全取3分。專心備戰，「無咁容易」，「麻煩友」又搞事！

關於普巴的轉會傳聞，每一個轉會窗亦會出現。曼聯早前決定執行普巴合約中的延長條款，將他的合約延至2022年夏天，免得夜長夢多。不過，一紙合約可以令普巴「聽聽話話」？未免太天真了！

為曼聯在上輪聯賽攻入追平一球的中場普巴，他的經理人拉奧拿早前接受意大利報章《Tuttosport》訪問，突然「放風」指該名法國球星離隊的日子不遠矣。「我能說普巴在曼聯的日子即將完結」，拉奧拿簡單的一句說話，看來關於普巴的轉會傳聞將再度浮現。

雖然普巴與曼聯的合約仍有一年半才屆滿，但拉奧拿已事先聲明，警告紅魔鬼準備出售普巴，否則或可能人財兩失，「普巴是時候換換環境了，他的合約在2022年夏天屆滿，我相信在下個轉會窗出售普巴是最好的做法，否則普巴將免費離隊，因他無意與曼聯再續約。」

拉奧拿是否在歐聯生死戰前特意「放風」，不得而知，曼聯前隊長﹑現任評述員的加利尼維利卻「睇唔過眼」，在社交網站炮轟拉奧拿的行為，「拉奧拿是『慣犯』，他經常運用這技倆去動搖軍心。普巴知道他的經理人作出這言論嗎？希望他了解後更正拉奧件的說法。」

蘇斯克查今季多次變陣，季初一度派出普巴與般奴費南迪斯組成中場雙核心，可惜成效一般，經過調整後普巴失落正選位置，直至早前鬥韋斯咸一仗才復任正選。

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