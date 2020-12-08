【英超】修咸頓靠爭議12碼奠勝　艾格斯傷癒復出即建功

經歷11輪英超後，聯賽榜前列回復「熟口熟面」，唯獨是修咸頓依然「頂得住」，今仗作客白禮頓先落後的情況下，完場前獲得一個具爭議性的12碼，由復出丹尼艾格斯一射中鵠奠勝，「聖人」繼續在一眾前列常客中屹立。

英超開季曾令不少球迷喜出望外，愛華頓及阿士東維拉等「黑馬」曾經進佔聯賽榜前列，戰至第11輪，形勢逐漸回復「正路」，熱刺﹑利物浦及車路士等「Big 6」球隊「歸位」。

其中一支黑馬修咸頓，周一（7日）深夜上演今輪聯賽壓軸一戰，作客挑戰下游分子白禮頓。英格蘭地區早前解除「封城令」，位處東南部的白禮頓主場可在今仗重開看台，最多容納2000名球迷入場。

主隊白禮頓在上半場中段先開紀錄，韋碧克在禁區內與禾特普斯爭位，該名修咸頓隊長手部碰到皮球，球證隨即吹罰12碼，極刑由哥斯（Pascal Groß）操刀建功，白禮頓在26分鐘先拔頭籌。

禾特普斯連累球隊輸12碼，在完上半場前將功補過，再度靠他的招牌死球，處理角球傳中，中堅維斯達加特跳頂頭槌破網，攻入今季第3個聯賽入球，並協助修咸頓半場前追成平手。

修咸頓主帥哈辛赫圖在半場時果斷「撳掣」，由早前因為膝傷而休息超過一個月的尖刀丹尼艾格斯（Danny Ings）入替，增強攻力。「聖人」攻力明顯有改善，包括「大師兄」禾確特中段的一記熨射僅僅柱邊出界。

戰至比賽末段，右閘獲加彼德斯上前助攻，以速度壓入禁區，與回防的白禮頓中場馬治有接觸，球證直指12碼點，白禮頓眾將當然不滿，事關馬治與獲加彼德斯首度接觸時在禁區外，及後該名修咸頓右閘在禁區內倒地，球證翻查VAR後仍然維持原判。修咸頓當然由尖刀艾格斯任劊子手，一射破網，取得傷癒後的首個入球，亦是今季聯賽第6個入球。

「聖人」最終憑這個爭議性的12碼，以2：1反勝白禮頓，拿下今季第6場勝仗，以20分升上第5位；飲恨的白禮頓則以10分留在第16位。

修咸頓主帥哈辛赫圖當然力撐球證的判決正確，「禁區線十分清楚，而獲加彼德斯與對方的確有碰撞，這無庸置疑是個12碼。」

英超第12輪直播賽程（按圖放大）：

第11輪英超戰果：