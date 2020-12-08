【足球熱話】C朗兄弟成真人版鋼太與尚泰　哥哥涉製假波衫又出事

近日傳來消息，C朗拿度年長10年的哥哥曉高艾維路（Hugo Dinarte Aveiro）涉嫌製造1.3萬件假波衫出事，正被意大利警方調查，有機會經歷牢獄之災。 父親早逝，C朗視長兄為父，可是曉高多年來不單染上毒癮，還跟亡父那般長年酗酒，即使如此，C朗仍跟韓劇《雖然是精神病但沒關係》男主角文鋼太一樣，義無反顧悉心照顧哥哥，可是兄長在他眼皮底下仍再次出事。

艾維路家族首個顯露足球天份的男孩，不是基斯坦奴，而是他的大哥曉高。家境貧窮，父親祖西（Jose Dinis Aveiro）長年酗酒，曉高未到17歲便輟學，在一家鋁廠打工，之後當上油漆工人判頭。

年輕的曉高工餘時間會跟朋友踢街場，參加非正式的街頭聯賽，司職前鋒，跟一班較年長的球員對戰仍表現突出，球技獲童年好友祖爾山度士（Joel Santos）讚口不絕，「我當時仍未認識曉高，但每個人都知他的球技較朗拿度優秀。」

可是他跟父親祖西同樣染上惡習，在1990年代後期沉淪毒海和杯中物，始終未正式接受足球訓練，潛力無從發揮。

C朗拿度與哥哥曉高感情要好，每次重要獎盃都要跟對方分享。（Instagram@cristiano）

C朗對哥哥不離不棄

一生跟酒癮搏鬥的祖西，2005年便因肝衰竭撒手人寰，那年他只有51歲。C朗痛失父親，令他更堅決要成為最佳足球員，幫助家人改善生活。他跟哥哥感情親厚，眼看兄長快要走上父親的自毀舊路，他在2014年跟曉高來一個約定：「如果我贏得歐聯冠軍，你便要戒酒」。當時他加盟皇馬第五個球季，尚未為銀河艦隊高舉過這隻大耳獎盃。

結果C朗在那屆歐聯如有神助，帶領皇家馬德里在決賽4：1擊敗同市宿敵馬體會奪冠，他還以17個入球成為該屆神射手並創下歐聯單季個人入球紀錄。比賽一完，C朗立即衝上觀眾席跟曉高深情擁抱，輕輕在哥哥耳邊說出一句：「現在輪到你了」，成為感人至深一幕。

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2013/14球季歐聯決賽，C朗拿度首次為皇馬奪冠後立即衝向觀眾席擁抱哥哥曉高，並要求對方遵守兩人承諾。（Getty Images）

【C朗與兄長如翻版鋼太和尚泰】（按圖放大）

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出錢出力如真人版鋼太

大熱韓劇《雖然是精神病但沒關係》男主角文鋼太為照顧患上自閉症的兄長文尚泰，付出一切心力，C朗為照顧哥哥亦是如此，用盡各種方法懇求曉高接受治療，並付出所有相關龐大的醫療費用，幫助對方再次站起來。

他在家鄉馬德拉群島開設的酒店內，附設個人博物館Museu CR7，跟祖雲達斯一起成立一一間名為Mussara的公司，並由曉高負責營運，連哥哥的工作也為他設想周到，想不到依然「出事」。

【 C朗家鄉的CR7 Funchal酒店】（按圖觀看酒店內外）

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涉嫌製造1.3萬件假波衫

意大利傳媒近日報道，Mussara公司要求製作的1.3萬件特別版球衣涉嫌做假，該公司付出50萬歐元要求都靈製造商Pegaso，製作一批印有Museu CR7標誌的球衣，可是據悉該批貨品為盜版Adidas球衣。

Mussara宣稱他們「從未批准Pegaso以假波衫生產」，但Pegaso反指他們在Museu CR7內看到同一批假波衫以零售價40歐元被出售，因此身為Mussara董事的曉高正被意大利當局調查。

事件到底是否因曉高而起，尚待查明，《都靈晚郵報》（Torino Corriere）則指Musarra與祖雲達斯之間持續為C朗的肖像權起爭執，這支意甲班霸目前受Adidas贊助球衣，每年5000萬歐元的贊助合約為期至2027年。

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