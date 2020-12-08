足球轉會｜費倫巴治打救奧斯爾？　阿仙奴棄兵轉戰土超薪酬大縮水

英超阿仙奴中場奧斯爾（Mesut Ozil）今季遭球會棄用，沒有得到註冊成為英超球員，其「槍手」生涯已進入倒數階段，問題只剩下會否明年一月轉會以及下一站是哪裏而已。 英國傳媒指，奧斯爾有機會於一月離開「兵工廠」，轉戰土耳其超聯加盟費倫巴治。

自去季英超重開後，奧斯爾一直長駐後備席，上一次為阿仙奴上陣已要數到今年3月。阿仙奴今季更沒有將奧斯爾註冊為英超球員，更使得該名德國中場及主帥阿迪達鬧翻，奧斯爾雖然多次表明心跡，指自己熱愛阿仙奴及倫敦，但似乎離開之日已經不遠矣。

離一月轉會市場重開只剩3周時間，英國傳媒亦開始再次將集中力放在奧斯爾身上，更指他有機會轉戰土超。

有入場球迷表達訴求，希望奧斯爾回歸大軍名單。（Twitter截圖）

奧斯爾遭阿仙奴棄用，10月曾發聲明表態。（Getty Images）

《鏡報》日前報道奧斯爾即將結束7年「槍手」生涯，轉投費倫巴治。據了解，費倫巴治議會成員Murat Zorlu引述內部消息指轉會將於一月轉會窗重開發生。（編按：費倫巴治採取議會制，類似巴塞隆拿的會員制。）Murat Zorlu雖然未有透露詳情，但就指「90%會發生」。

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奧斯爾與阿仙奴合約明年夏天到期。（Getty Images）

轉戰土超需大幅減薪

阿仙奴一心想放走奧斯爾，主要是其35萬英鎊周薪，亦是一直難找到買家的原因之一。費倫巴治2016年曾因為虧損過大，違反財政公平競技條例，最終與歐洲足協定下3季重整財務協議，2019年需要達到收支平衡。為免再次違規而被罰禁止參加歐洲賽，如果費倫巴治真的得到奧斯爾，德國中場勢必需要接受極大幅度減薪。

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