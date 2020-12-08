【瑞超】AIK蘇納阻對手反擊不擇手段　騎呢手法強行停止比賽

瑞典超級聯賽球隊AIK蘇納日前作客艾夫斯堡，鬥到補時2：2打成平手，客隊角球攻勢出界後，曾效力新特蘭、伯明翰的中場施巴斯坦拿臣（Sebastian Larsson）為阻止對手反擊，出術阻止比賽，最後得到一面黃牌。

AIK蘇納於日前的煞科戰鬥艾夫斯堡，戰至92分鐘雙方打成2：2平手。曾效力新特蘭特的死球專家拿臣於左路開出角球，但隊友卻頂出界，皮球更彈到拿臣身邊。艾夫斯堡門將見皮球出界，即時撿起另一夥皮球，快開給隊友反擊。

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拿臣與隊友強行令球證吹停比賽，阻止對手反擊。（網上圖片）

由於已經到比賽末段，故蘇納後防未有太多人駐防，拿臣見對手門將快開龍門球，即時撿起隊友攻門變回傳的足球，並將它丟進場裏。

球證向拿臣出示黃牌。（網上圖片）

正常而言，場內出現兩個足球，球證一般都會足停比賽，整理好情況才重開比賽，但今次球證未有這樣做，讓主隊繼續反擊，拿臣情急只能將球踢出去，另一名隊友加多一腳，將波踢到引球進攻的艾夫斯堡球員身邊，球證才足停比賽，主隊即時要求球證「畀牌」，球證亦不猶豫，向拿臣及將球踢向艾夫斯堡球員的客隊球員出示黃牌。

拿臣怪招阻對手反擊逐格睇：

+ 2 + 2 + 2

拿臣曾效力新特蘭、伯明翰。（Getty Images）

最終雙方以2：2握手言和，艾夫斯堡以51分得亞軍，落後早已封王的馬模9分，而AIK蘇納則以39分排第9。

即睇拿臣「大絕」阻對手反擊：

This might be the best thing you see all week.



It's the 93rd minute. AIK are drawing 2–2 against Elfsborg, who are on the counter, bearing down on their goal. So the AIK players take matters into their own hands... pic.twitter.com/VRZn7qWoaw — MUNDIAL (H) (@MundialMag) December 7, 2020

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