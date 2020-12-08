【瑞超】AIK蘇納阻對手反擊不擇手段　騎呢手法強行停止比賽

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瑞典超級聯賽球隊AIK蘇納日前作客艾夫斯堡，鬥到補時2：2打成平手，客隊角球攻勢出界後，曾效力新特蘭、伯明翰的中場施巴斯坦拿臣（Sebastian Larsson）為阻止對手反擊，出術阻止比賽，最後得到一面黃牌。

AIK蘇納於日前的煞科戰鬥艾夫斯堡，戰至92分鐘雙方打成2：2平手。曾效力新特蘭特的死球專家拿臣於左路開出角球，但隊友卻頂出界，皮球更彈到拿臣身邊。艾夫斯堡門將見皮球出界，即時撿起另一夥皮球，快開給隊友反擊。

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拿臣與隊友強行令球證吹停比賽，阻止對手反擊。（網上圖片）

由於已經到比賽末段，故蘇納後防未有太多人駐防，拿臣見對手門將快開龍門球，即時撿起隊友攻門變回傳的足球，並將它丟進場裏。

球證向拿臣出示黃牌。（網上圖片）

正常而言，場內出現兩個足球，球證一般都會足停比賽，整理好情況才重開比賽，但今次球證未有這樣做，讓主隊繼續反擊，拿臣情急只能將球踢出去，另一名隊友加多一腳，將波踢到引球進攻的艾夫斯堡球員身邊，球證才足停比賽，主隊即時要求球證「畀牌」，球證亦不猶豫，向拿臣及將球踢向艾夫斯堡球員的客隊球員出示黃牌。

拿臣怪招阻對手反擊逐格睇：

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拿臣曾效力新特蘭、伯明翰。（Getty Images）

最終雙方以2：2握手言和，艾夫斯堡以51分得亞軍，落後早已封王的馬模9分，而AIK蘇納則以39分排第9。

即睇拿臣「大絕」阻對手反擊：

英超第12輪直播賽程（按圖放大）：

第11輪英超戰果：

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