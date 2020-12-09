【體育熱話】意大利男子離家出走　步行450公里後還是要「回家」

行路上廣州就聽得多，行出意大利又如何？ 意大利一男子自稱「同老婆嗌交」，憤而離家出走。一怒之下竟然步行達450公里之多，足足是超過10隻馬拉松的距離，跨越近半個阿平寧半島，體力驚人。 由北到南，他行足一星期，最後還是不情不願之下要「回家」。

12月1日零晨2時，意大利中部城市法諾（Fano）警方正在街上設下路障，確保市民遵守新冠肺炎疫情下的宵禁令。此時一個男人突然一拐一拐地從沿海高速公路漫無目的地走過來。

由於他違反當地宵禁令，於是被警員截停並帶返警署。男子沒有反抗，意識清醒，只是感到很疲累和寒冷，並告訴警方夜深獨行的原因：跟太太爭吵後離家出走清理思緒，結果行吓行吓，發覺「走得太遠」。

意大利一男子跟太太吵架後離家出走，步行近半個意大利。（相中並非當事人／Getty Images）

步行半個意大利

初時警員聽罷後不以為然，直到該名48歲男子拿出身份證明文件，才赫然發現他竟來自450公里外的科莫省！由於這個人相當有可疑，他們立即輸入男子的個人資料，一查之下，立即一目了然——他已經失蹤達一個星期之久。

事緣當他離家出走後令太太心急如焚，於是到科莫警署報警，查證之下法諾警方發現男子所言屬實：平均每天步行65公里，一星期下來累積達近450公里，由意大利最北部的科莫省，走到中部城市法諾。

他強調，「我靠自己一雙腿走到這裏，沒有用其他方法。」身無分文的他，依靠沿路遇上的人給他食物和飲品維生，「我沒事，只是有點累」。

男子在法諾被警方拘捕。（網上圖片）

意大利男子由科莫（Como）步行至法諾（Fano），足足走遍半個意大利。（Google Map）

給太太的「禮物」

此新聞一經意大利媒體報道，立即在當地社交媒體被瘋傳，這個奇男子被封為「阿甘」，因為他跟電影《阿甘正傳》（Forrest Gump）男主角一樣，足跡幾乎跨越全個國家，只是場景由美國換成意大利。

他先被安排入住一間之前跟家人到法諾旅行時住過的酒店休息。太太在當地警方通知下第二朝前往酒店接他走，不過她不止要付出丈夫的酒店帳單，還加上一張400歐元的罰款單——男子被發現時，因違反晚十朝五禁止離家的宵禁令「抄牌」，引發部分網民不滿。

【疫情下的意大利——旅遊熱點空無一人】（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

意大利版「阿甘」 離奇成英雄

不少留言將此男子塑造成英雄，批評當局向他開罰單。有人說他應該獲獎而非受罰，認為他應獲贈一雙新鞋。另有人讚揚他利用步行消減怒火，而非尋求暴力。

近日意大利由於疫情再創高峰，因此再次加強防疫措施，包括再次實施全國封城令和宵禁。上星期意國創下24小時內993人死亡的單日新高，超越3月27日創下的969人死亡紀錄。

💡💡同場加映，10個運動前熱身注意事項💡💡

+ 4 + 4 + 4

疫下跑步有什麼要注意？

+ 2 + 2 + 2

消防處拍片，教你戴口罩跑步小貼士：