【歐聯】沙拿閃電建功　利物浦作客丹麥和波照首名出線

歐聯D組，提早出線的利物浦作客丹麥的米迪蘭特，上演分組賽最後一輪。兩軍在今仗「無嘢爭」，紅軍主帥高普特意派出副選應戰，右閘阿歷山大阿諾特首度以隊長身份領軍。今仗VAR多次介入，兩軍只好在寒冷天氣下一等再等，連高普賽後亦指VAR花太長時間。

利物浦造訪丹麥上演最後一輪歐聯分組賽，紅軍早已出線，而米迪蘭特則篤定榜尾出局，今仗變成例行公事。利物浦領隊高普今仗派出不少副選球員，當中包括小將里斯威廉斯及卡拉臣（Leighton Clarkson），早前兩仗表現出色的門將基利靴則繼續把守最後一關。

開賽不足1分鐘，利物浦便把握米迪蘭特一次誤傳打開紀錄，沙拿搶去對方腳下球單刀，僅55秒便射破對方大門。主隊米迪蘭特站穩陣腳後，取回不少攻勢，中段一次高空攻勢，主隊前鋒卡巴頭槌攻門，基利靴已經投降，幸好法賓奴及時護空門。

沙拿開賽僅55秒先開紀錄，極速為利物浦取得領先。（路透社）

周三深夜歐聯戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

米迪蘭特在換邊後攻勢一浪接一浪，下半場早段禁區內一記勁射中楣。戰至下半場中段，基利靴出迎撲跌對方球員，球證翻看VAR後吹罰12碼，由舒高斯主射12碼追成1：1平手。利物浦在完場前本來有南野拓實近射入網，但及後VAR再度介入，指早前沙迪奧文尼手球在先，入球無效，最終兩軍打成1：1平手，紅軍仍然以首名躋身16強。

米迪蘭特的舒高斯攻入12碼，為球隊追成平手。（路透社）

VAR在今仗多次介入，令賽事多次中止，當中包括利物浦首個失球，米迪蘭特球員入楔時，旁證已高舉格仔旗示意越位，及後VAR卻認為不是越位，並反判基利靴出迎犯規；米迪蘭特及後亦有一個越位「詐糊」。

南野拓實完場前「食詐糊」，結果兩軍打成1：1平手。（路透社）

高普賽後直言在寒冷天氣下等待，對球員們並非一件好事，「VAR太花時間了，每次判決也花上3至4分鐘，在如此寒冷的天氣下是一件苦事。我過往曾經支持加入VAR，這句說話如今說不出口了。」

VAR在今仗多次介入，使球賽數度中斷。（路透社）

阿歷山大阿諾特今仗正選披甲，高普更委以重任，將隊長臂章交給該名22歲的球員身上。「這是我生涯中最自豪的一刻，感激教練們對我的信任。」阿諾特賽後在社交網站發文，上載一張年少時戴上隊長臂章的相片，稱如今是夢想成真的一刻。

英超第12輪直播賽程（按圖放大）：