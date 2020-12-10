F1│平治未決定閉幕戰車手陣容　咸美頓成未知數　威廉士亦受牽連

F1七屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）因早前確診新冠肺炎，未能於上周薩基亞站為平治出賽，由威廉士借出的羅素（George Russell）代替。 閉幕戰移師阿布扎比，平治及咸美頓都未有透露是否參賽，除了平治眾員呆等下，威廉士陣營亦在苦等，上一站代替羅素的韓世龍（Jack Aitken）就表示希望可以得到再落場的機會。

咸美頓勝出巴林站後一日感到不適，接受檢測證實感染新冠肺炎，依巴林當地指引隔離10 日。由於阿布扎比要求所有F1車隊及工作人員，於周一（7日）飛往阿布扎比，咸美頓當日仍在隔離中，要趕上已有一定難度。

咸美頓狀況好轉，但能否出戰阿布扎比站亦是未知之數。（instgram @mercedesamgf1）

不過，平治未有因此而提早宣布今站車手陣容，似乎已跟阿布扎比當局「講掂數」，故至今車隊話事人禾夫（Toto Wolff）周四（10日）說：「今周誰會上車仍有數個問號，咸美頓狀況已好轉，但我們仍不知道他會否落場，或到最後關頭才有頭緒。」

薩基爾站前十位車手（按圖放大）：

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咸美頓巴林站後確診，使餘下兩站充滿變數。（Getty Images）

普遍認為咸美頓如缺陣，平治會再給羅素機會。（Getty Images）

羅素於薩基亞站表現出色，但最後運氣欠佳僅得第9，今站定必想再次登上將會用上特別塗裝的平治W11，完成奪得分站冠軍的心願。如果咸美頓出賽，羅素將會回到威廉士，除了他本人之外，韓世龍亦會相當失望。

韓世龍希望再於F1落場。（Getty Images）

韓世龍：再落場一定有更好表現

英籍韓國車手韓世龍上一站作為羅素替補，在薩基亞站排位賽得第18，正賽末段打轉撞爛尾翼，仍以第16名完成比賽。這名25歲車手表示雖然失控炒車感到失望，但回望整個周末都十分正面，「如果有機會再落場一定會有更好表現」。

現時苦等平治「發落」，韓世龍明言：「我很想再次落場鬥車，我認為自己邁出了一大步，而且在上個周末後變得更強，但現階段只能等對方的最後決定。」韓世龍更表示車隊最後一場會繼續爭取今年第1分，避免隊史42年來首次於單年未有分落袋。

重溫佩雷斯首次奪F1分站冠軍：

+ 7 + 7 + 7

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