【歐霸】英超三雄攜手首名出線　阿仙奴無敵晉級最威水

歐霸盃分組賽最後一輪，3支英超代表早已穩奪出線資格，今輪亦未有「揸流灘」，攜手以勝仗為分組賽完美作結，並以小組首名晉級。 「最威威」的必定是阿仙奴，兵工廠在分組賽6戰全勝，以無敵姿態躋身32強。阿仙奴「英超頹，歐戰醒」，主帥阿迪達希望球隊將信心帶回聯賽。

英超3支歐霸代表阿仙奴﹑熱刺及李斯特城，早在第5輪分組賽已穩奪出線資格，最後一輪賽事成為例行公事，即使如此，仍然以勝仗結束分組賽。

今輪前5戰全勝的阿仙奴，作客愛爾蘭的鄧達克，兵工廠在上半場中段，尼基迪亞把握對方後防失誤及艾利尼遠射各建一功，及後被主隊追回較接近紀錄，領先2：1完半場返回更衣室。

阿仙奴在下半場憑韋洛克及小將巴洛根（Folarin Balogun）再下兩城，即使鄧達克完場前再入一球，阿仙奴仍作客以4：2輕取對手，歐霸分組賽以無敵姿態拿下6連勝，昂然躋身淘汰賽。

阿仙奴小將巴洛根今仗再有進賬。（路透社）

阿仙奴在英超及歐洲賽的發揮判若兩隊，歐霸6連勝之際，卻在聯賽4場不勝，主帥阿迪達直言需要將強勢帶回聯賽，「在歐洲賽6連勝並非一件易事，球隊的發揮十分穩定才可取得這個戰績。我希望球隊在歐霸贏取的信心，同樣放在聯賽場上，我們急需要改善戰績，我們需要勝仗。」

歐霸6連勝，阿迪達暫時笑得出，稱希望球隊在聯賽同樣有好表現。（路透社）

另一支北倫敦球隊熱刺，在主場迎戰比利時的安特衛普，誓要報回首循環的一敗之仇。領隊摩連奴今仗同樣先收起「前線孖寶」哈利卡尼及孫興慜，以加里夫巴利﹑雲尼斯奧斯及盧卡斯莫拉攻堅。

熱刺在上半場久攻不下，直至下半場由「大師兄」加里夫巴利一記罰球妙射，雖然對方門將成功撲出，卻被門前的雲尼斯奧斯「執死雞」建功，57分鐘終打開缺口。後備入替的哈利卡尼繼續為隊友鋪橋搭路，及後助攻盧施素奠定勝局，助熱刺以兩球擊敗安特衛普。

哈利卡尼今季在各大賽事已錄得第27個直接參與的入球，分別是14個入球及13個助攻，這數據已超越上季全季的紀錄。

盧施素為熱刺奠定勝局，兩球擊敗安特衛普。（路透社）

李斯特城同樣在主場出擊，迎戰希臘的AEK雅典，結果由安達（Cengiz Ünder）及哈維班尼斯在上半場兩分鐘內極速轟入兩球，並保持勝局至完場。李城與布拉加同得13分，以較佳的對賽成績成為該組首名。

李斯特城靠安達（圖）及哈維班尼斯各建一功，兩球淨勝AEK雅典。（Getty Images）

歐聯及歐霸分組賽告一段落，英超7支參賽球隊，其中6隊不約而同以小組首名躋身淘汰賽階段，唯獨是曼聯斯人獨憔悴，在歐聯以小組第3名跌落歐霸，將與其餘3支英超球隊爭逐歐霸錦標。

英超7支歐戰代表小組戰績：

英超第12輪直播賽程（按圖放大）：

歐聯最後16強名單：