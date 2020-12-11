【F1】咸美頓病癒鐵定煞科戰回歸　羅素無緣再駕平治戰車

「鬥？唔鬥？好返？未好返？」 咸美頓早前確診新冠肺炎，除了一眾車迷關注「咸爺」的身體狀況外，數名車手亦加入「咸爺健康關注組」，事關影響他們在煞科戰阿布札比站的命運。 謎底終於揭曉，平治車隊發聲明表示咸美頓可以在今個比賽周末回歸，換言之佐治羅素將重返威廉士，而英韓混血兒韓世龍無緣再度出戰。

咸美頓（Lewis Hamilton）早前戰畢巴林站後宣布確診新冠肺炎，平治立即找來威廉士的佐治羅素（George Russell）頂替「咸爺」，此舉亦令英韓混血兒韓世龍（Jack Aitken）在薩基爾站首度F1登場。

佐治羅素黑爆失落頒獎台 佩雷斯開齋首奪分站冠軍

佐治羅素上站駕咸美頓的戰車，欠運下只能以第9名衝線。（資料圖片／Getty Images）

沒有了咸美頓，薩基爾站充滿變數，平治的維修站失誤斷送分站冠軍，同時令羅素首登頒獎台的美夢成空，並造就佩雷斯首度贏得分站冠軍，絕對是近年的經典分站之一。

平治話事人禾夫（Toto Wolff）早前稱咸美頓正在康復階段，卻遲遲未確認今站的車手組合，而「替工」佐治羅素及「替工的替工」韓世龍只能靜候「黑箭」的決定，難怪羅素抵達阿布札比時笑言「今站揸咩車著咩衫都未知呀」。

佐治羅素早前亦以平治車手身份出席阿布札比站賽前記者會。（Getty Images）

羅素能否在平治扳回一城？韓世龍可否再鬥F1？終於都有答案，平治發聲明宣布咸美頓將在今站回歸，「咸爺」在周三（9日）的病毒測試中呈陰性，使他可以從巴林飛往阿布札比，而他在抵達後的測試呈陰性，確認在煞科戰能夠披甲。咸美頓重返賽場，將力爭今季第12個分站冠軍。

咸美頓強勢回歸，衝擊今季第12個分站冠軍。（資料圖片／Getty Images）

咸美頓歸位，羅素未能童話式取得好成績後，一站後返回威廉士的懷抱，而韓世龍亦要打回原形，繼續當後備。羅素及後透過社交網站恭賀咸美頓強勢回歸，在平治經歷過一個比賽周末後，羅素有所得著，並希望為威廉士再爭佳績。

咸美頓回歸，車房亦回復原貌。（Getty Images）

羅素曾駕咸美頓的戰車，即使未能步上頒獎台，薩基爾站的表現贏盡口碑，外界更不時傳出他來季取代保達斯謠言。該名年青英國車手強調來年依然會效力威廉士，「我與威廉士仍有合約在身，所以明年我必定會效力威廉士，希望上星期的經驗令我成為一個更好的車手，我有信心可以幫助威廉士再進一步。」

咸美頓歸位，佐治羅素都歸位，阿布札比站重返威廉士車隊。（佐治羅素Instagram截圖）

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薩基爾站前十位車手（按圖放大）：