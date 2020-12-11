英超Fantasy｜曼聯成敗繫於一人　方栢翹：普巴落場與否影響甚大

提起普巴，大部分曼聯球迷都怨聲載道，甚至會黑面皺眉高呼「唔好啦」，每個回應可謂擲地有聲，即使在曼迷眼中有多不濟，普巴現時仍在領隊蘇斯克查陣中佔一席位，論成效見仁見智，著名足球評述員方栢翹指，曼聯今季成敗將繫於普巴身上，並非是指其有多厲害，而是他落場與否。

普巴自2016年回巢曼聯後，表現雖不及在祖雲達斯時搶鏡，但也尚算「正路」，不知從何時開始，經常夢遊球場，方栢翹表示，普巴在陣，總喜歡「上腳」，拖慢球隊節奏，隊友難以配合，令攻守失衡，最嚴重的問題是，他每場起碼有一至兩次「自殺式」失誤，被對方搶截後再打反擊，最終導致球隊失波。

上月初紅魔鬼在奧脫福迎戰阿仙奴，普巴亦因魯莽犯天條，連累球隊被判極刑，結果斷送3分，栢翹認為，作為中場，理應是作為防線前的一道屏障，減少中堅及兩閘的壓力，惟普巴未能擔當這個重要角色，更令後防徒添煩惱，凸顯哈利馬古尼及連迪路夫的弱點。

普巴落場弊多於利

+ 2 + 2 + 2

翻查數據，普巴今季只有3場踢足90分鐘，其中兩仗分別0：1負於阿仙奴及1：6大敗於熱刺腳下，上仗反勝韋斯咸雖有精彩遠射，但他仍未改善陋習，中場失波頻頻，球隊不致多失全靠有運，派他踢足全場免卻「失魂」，似乎具一定風險。場外，普巴與經理人拉奧拿（Mino Raiola）言論惹火，為錢為轉會的麻煩事沒完沒了，表現與態度之差，一早已叫曼迷死心。

費特(左)及麥湯米尼(右)這對一矮一高的拍檔，是曼聯陣中暫時較為令人信服的防中配搭。(Getty Images)

般尼費南迪斯來投後，表現稱職，甚得紅魔球迷歡心，立時將普巴比下去。(Getty Images)

雲迪碧克年輕、具活力與鬥心，惟現時仍未得到蘇斯克查的信任，上陣時間較少。(Getty Images)

方栢翹表示，曼聯前線把握力不足，是另一個必須盡快改善的問題。(Getty Images)

縱觀而言，自般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）及雲迪碧克（Van De Beek）來投後，普巴的重要性不及往昔，有其落場更是弊多於利，栢翹認為，防守上可依賴一高一矮拍檔麥湯米尼（Scott McTominay）及費特（Frederico Rodrigues），有他倆在陣，補位速度快，逼搶勤力，令中前場傳送更具效率，加上般奴費南迪斯派牌，中場攻守配搭得宜，唯一要改善的是前線把握力，栢翹點名提及新星格連活特（Mason Greenwood），他謂此子上季轟入10球表現出色，今季突然褪色，剛剛對韋斯咸才告開齋，寄望蘇斯克查能夠「點醒」這位19歲小將，令他盡快重拾勇態。

今周曼市打吡，剛在歐聯出局的曼聯哀兵上陣，面對宿敵曼城不容再失，究竟蘇斯克查將會派出怎樣的中場配搭，去制衡迪布尼率領的曼城中場線，普巴有否機會落場，結局又會如何呢？

英超第12輪直播賽程，焦點賽事是曼聯對曼城。（01美術製圖）

英超第12輪直播賽程（按圖放大）：

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