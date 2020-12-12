【英超】韋斯咸反勝列斯聯　主帥莫耶斯仍怒轟VAR：不如用X光執法

英超周五超早場，今季大打進攻足球的升班馬列斯聯主場迎戰韋斯咸，雖然主隊有基列治在開賽早段射入12碼先開紀錄，但其後被客軍沉着應戰，以硬淨踢法配合主帥莫耶斯遠近馳名的「斬斬斬」大法，先藉中場湯馬士蘇錫克接應角球追和。至尾段「槌仔幫」再憑死球攻勢由中堅奧邦拿頂入奠勝一球，最終以2：1反勝列斯。 列斯自10月起已經超過兩個月主場未曾取勝，進攻大師比爾沙看來要好好思考，如何改變球隊「好睇唔好食」的行軍模式。

今仗開波僅2分鐘，列斯前鋒班福特接應隊友直線成單刀狀態，壓入禁區被韋斯咸門將法比安斯基撲跌，球證直指12碼。但基列治操刀被法比安斯基接住，惟球證翻看VAR發現法比安斯基在對手射門前未有站在白界線上，故要求重射，結果基列治再操刀得手，助主隊先開紀錄。

法比安斯基（左一）救出12碼後被指雙腳未有站在白線上，結果重射後失守，韋斯咸先落後。（Getty Images）

之後雖然列斯控球上佔盡優勢，但韋斯咸入球機會卻更多。戰至25分鐘，去仗先開紀錄的中場蘇錫克，接應右路角球頂入扳平，上半場雙方打成1：1平手。

韋斯咸蘇錫克（右一）接應右路角球頂入扳平（Getty Images）

換邊後比賽仍以韋斯咸的攻門更為「入肉」，客軍大打簡單的英式足球。中堅法比安巴貝拿先後兩次上前助攻頭槌攻門，一次被主隊門將梅斯利亞撲出，另一次不幸中柱。戰至80分鐘，左閘艾朗加斯威爾開出罰左路罰球，另一位中堅奧邦拿力壓列斯守衞頂入下，助槌仔反勝對手，全取三分後更暫時升上第5位。落敗的列斯聯近月英超只贏一場，而主場更是超過兩個月未曾贏過，護級壓力漸增。

列斯防守死球總有漏洞，今次防不住奧邦拿（左一）結果「臨天光瀨尿」。（Getty Images）

韋斯咸用雖然是反勝一方，但主帥莫耶斯賽後仍難掩怒氣，他炮轟道：「球證有些決定真是很恐怖。他們一定是用X光看穿了法比安斯基雙腳！我很憤怒。我仍然很憤怒。足球竟變成這樣。我想他（法比安斯基）的腳踭是在白界之上，除非你要用顯微鏡去看。疑點利益應歸於守門員，他已救出那一球。比賽也重開了15秒⋯⋯總之我失望和憤怒。」

憤怒的莫耶斯逐格睇：

列斯主帥比爾沙則表示仍然會堅持現在踢法，但他會和球員努力找出防守死球的問題。他表示：「我們在訓練時處理死球防守很好，不明白為何在比賽中不能展現出來。」列斯今季防守死球不力，已失了7球。

列斯主帥比爾沙表示，難以明白為何球隊守死球時總是失誤。（Getty Images）

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