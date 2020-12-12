【英超】紐卡素疫情休戰一周後鬥西布朗　布魯士預告大量球員缺陣

上輪由阿士東維拉主場對紐卡素的英超賽事，因紐卡素隊內爆發新冠肺炎，賽會決定擇日再戰，成為今季首場因疫情延期的聯賽。 一周過後，「喜鵲」今輪主場鬥西布朗將如期上演，主帥布魯士賽前直言大量球員將會缺陣，更受疫情影響而10日無訓練，今晚（12日）出戰的狀態成疑。

紐卡素在上月底隊內有多宗新冠肺炎個案，《BBC》及後確認隊中至少有4名球員染疫，「喜鵲」其後決定取消操練並關閉訓練場，英媒指隊內有群組染疫的跡象。紐卡素上周五（4日）作客阿士東維拉的聯賽同樣受牽連，賽會決定擇日再戰。

英超賽會的延期作賽門檻甚高，連同預備組球員在內，若多於14人無法上陣才可改期，紐卡素董事局向賽會申請，最終獲批，可見事態嚴重。

紐卡素5球員確診 取消操練全隊隔離 周五對維拉聯賽延期

紐卡素作客末段連入兩球擊敗水晶宮後，上輪賽事因受肺炎疫情影響被迫延期。（資料圖片／Getty Images）

一星期過後，紐卡素今仗主場對西布朗的賽事未受影響，如常上演，領隊布魯士出席賽前記者會時，雖未有透露隊中實質的確診數字，卻坦言球隊是天殘地缺，「對比上周一，已有較多球員可以落場，兩﹑三名球員病癒歸隊，我們有足夠球員作賽。」

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紐卡素主帥布魯士預告不少球員未能披甲。（資料圖片／Getty Images）

紐卡素上周一起關閉訓練場，直至今周中才重開，球員們需要接受兩次檢測呈陰性才可重投訓練。布魯士直言近日更像一個醫生及政治家，事關他需要保護一眾職球員的私隱，「全隊球員在戰畢水晶宮一仗後已沒有見面，及後經歷訓練場關閉10日後，球員們在周一及周三接受病毒測試，報告呈陰性才可訓練。球隊在今仗前兩﹑三天回復正常，相隔10日沒有練習當然不理想，但這是沒有辦法當中的辦法。」

紐卡素部分球員肺炎未癒，還被密集賽程夾擊，連同今仗，本月餘下的20日中，需要出戰6場賽事，布魯士的部署將十分「頭痕」。

「成村人唔踢得，成堆波等住踢」，布魯士在餘下的12月將十分煩惱。（資料圖片／Getty Images）

暫時在聯賽排「尾二」的西布朗，主帥比歷直言不擔心受紐卡素的疫情影響，「得知球賽繼續後，我們並沒有任何質疑，我相信賽會將用盡所有方法保護球員，而紐卡素亦有相同的想法。」

面對天殘地缺的紐卡素，西布朗有望在今仗「偷雞」，若取得今季第2場勝仗，對護級形勢甚有幫助。

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