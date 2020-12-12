英超｜占美尼斯養傷　馬天尼斯再踢身價波　維拉完場前12碼奠勝

阿士東維拉上周因紐卡素隊內爆發新冠肺炎，賽事被迫延期，今周養精蓄銳作客鬥狼隊，雖然狼隊全場有不少攻勢，惜占美尼斯缺陣下把握力欠奉，加上維拉門將馬天尼斯再踢出身價波，狼隊的施美度完場前禁區內犯規輸12碼，艾加斯一射中鵠，維拉作客以1：0力克狼隊，全取3分。

揭幕戰踢少一仗的阿士東維拉，上輪恰好遇上有群組爆發的紐卡素，至今僅戰9場聯賽。維拉的中場主力巴克利繼續養傷，改由小將積及藍斯（Jacob Ramsey）正選披甲；早前對阿仙奴一仗重創的尖刀魯爾占美尼斯復出無期，今仗改派葡萄牙年青前鋒法比奧施華（Fabio Silva）攻堅。

占美尼斯重創復出無期，狼隊特意在主場看台展示出該墨西哥前鋒的海報，為他打氣。（路透社）

維拉上半場中段一次攻勢，罰球傳中輾轉落在小將藍斯腳下，右腳傳中疑似省中沙斯上臂，維拉眾將當然群起抗議，惜球證甸恩未有任何表示。

狼隊箭頭占美尼斯缺陣，前線進攻重任落在普丹斯身上，該名葡萄牙「短腳虎」及後展示靈巧的腳法扣過維拉守衛，禁區外起腳施射，幸好維拉門將馬天尼斯沒有「恰眼瞓」撲出。

狼隊完上半場前有莫天奴處理罰球傳中，小將法比奧施華跳頂頭槌，惟攻門僅僅斜出，兩軍在上半場互交白卷。

擔起進攻重任的普丹斯上半場表現活躍，對維拉防線衝擊甚大。（路透社）

客軍阿士東維拉換邊後增強壓力，隊長基亞利殊發揮其竄擾力，禁區內引來對手嚴防，及後回傳予杜格拉斯雷斯起腳勁射，射門再度斜出。「維拉柏豪」及後禁區外主射罰球，僅僅在楣頂高出。

狼隊攻勢貴精不貴多，表現活躍的普丹斯策動攻勢，輕輕一傳予走位的同鄉法比奧施華起腳，卻欠運中柱彈出。狼隊埋門有威脅，維拉除了有門柱外，亦有馬天尼斯「保住後方」，柏度尼圖左路一次巧妙的後腳傳中，丹當斯卡撞射，幸好馬天尼斯反應夠快立即撲出。

馬天尼斯今仗相當忙碌，左飛右撲為維拉力保金身。（路透社）

戰至末段，維拉的杜格拉斯雷斯魯莽犯規兩黃一紅被逐，客軍頂得住狼隊的攻勢，及後麥堅尼補時階段博得施美度犯規，球證甸恩直指12碼點，後備入替的艾加斯操刀建功，94分鐘一箭定江山，最終維拉一球擊敗狼隊。

維拉的艾加斯（中）操刀12碼一針見血，補時階段絕殺狼隊。（路透社）

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