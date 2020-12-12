F1阿布札比站｜今季最激烈排位賽　咸美頓復出失頭位：失去了節奏

咸美頓病癒復出，有人歡喜有人愁，車迷見「咸爺」回歸，擔心他再度壟斷賽事。 在阿布札比站的排位賽，難得給予車迷們一個驚喜，「平治雙雄」咸美頓與保達斯竟然不敵紅牛的韋斯達賓，頭排罕有地並非由「黑箭」包辦。

上周薩基爾站，7屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）因患新冠肺炎而缺陣，由佐治羅素（George Russell）任「替工」，賽事因而充滿變數，最終兩架平治僅以第8及第9衝線，造就佩雷斯終於贏得生涯首個分站冠軍。

咸美頓在周五（11日）練習賽前趕及復出，羅素再度「降呢」返回威廉士，由第一回歸「倒數第一」，該名英國車手當然「冇癮」，只能以第18位完成排位。

最後一次各自車隊出戰排位的列卡度及華迪爾，攜手在第二節排位賽出局，連續12站未能躋身「Q3」。

最後一次代表法拉利出戰的華迪爾，繼續未能突破第二節排位。（路透社）

今站排位戰遠比過往激烈，頭位由「平治雙雄」及韋斯達賓爭奪，最後一節排位首輪造快圈，保達斯造出1分35.415秒，僅以0.1秒的優勢領先其餘兩名車手。3名車手末段再鬥過，率先完成的咸美頓成功改善時間，造出較佳時間超越保達斯，「咸爺」的頭位維持不久便再度落在保達斯身上。

以為保達斯排頭位在望之際，其後衝線的韋斯達賓造出1分35.246秒，比保達斯快0.025秒，搶走頭位，職業生涯第3次排頭位出賽。阿布札比站是今季最激烈的排位賽，前3車僅相差0.086秒。

韋斯達賓最後造出完美一圈，紅牛車隊今季首度奪得頭位。（Getty Images）

「韋少」繼去年的匈牙利及巴西站後，再嘗頭位起步滋味，亦是紅牛車隊今年首度在排位賽擊敗平治。「黑箭」今季近乎壟斷頭位，除了土耳其站被Racing Point的史杜爾（Lance Stroll）搶去頭位外，其餘15站最前起步的同樣是平治車隊。韋斯達賓「偷雞」成功，亦打破平治引擎壟斷頭位的局面。

韋斯達賓對自己取得頭位同樣喜出望外，在煞科戰一吐烏氣大感高興：「排位初段感覺不是太順，幸好在最後一圈造出今日最佳，取得頭位。我們的戰車一直不及對手（平治），終在煞科戰的排位賽擊敗對手，車隊上下也為此感到十分興奮。」

取得職業生涯第3個頭位起步的韋斯達賓，表現十分興奮。（Getty Images）

回歸的咸美頓鮮有未能在頭排起步，「咸爺」坦言或多或少受肺炎所影響，失去原本的比賽節奏：「幸好趕及復出，這是一個艱難的周末，我本希望在最後一站好好結束賽季，但我缺陣一站後似乎失去了節奏，寄望明天的正賽可以扳回一城。」