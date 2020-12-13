德甲｜多蒙特遭升班馬大炒　夏蘭特續缺陣　傳獲列入皇馬收購清單

應屆「歐洲金童獎」得主艾寧夏蘭特（Erling Haaland）由本月初起，已一直因傷缺陣多蒙特的賽事。周六晚（12日）「蜜蜂兵團」主場出戰升班的史特加，竟恥辱大敗。 艾寧夏蘭特的父親夏蘭特（Alf-Inge Haaland）賽前開腔稱，雖然兒子在多蒙特踢得開心，「但也喜歡挑戰」。

夏蘭特月初受傷後一直在卡塔爾養傷，多蒙特昨晚繼續在沒有這名前鋒之下，在主場出戰史特加。「蜜蜂兵團」以隊長馬高列奧斯（Marco Reus）、查頓辛祖（Jadon Sancho）、基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）和祖迪比寧咸（Jude Bellingham）攻堅，雖然比起有夏蘭特在陣時的常規陣容僅有一個調動，效果卻已差天共地。

在艾寧夏蘭特來投前，查頓辛祖曾是多蒙特的核心，但今季表現卻有下滑之勢。（路透社）

早段，戰意旺盛的史特加一直威脅多蒙特大門，到26分鐘更搏得安利簡恩在禁區內犯規，球證判罰十二碼，華曼基杜卡主射入網，為法蘭克福先開紀錄。39分鐘，多蒙特的美國「神童」基奧雲尼雷拿接應長傳，左腳一控、右腳一射，以秀麗腳法轟入世界波，助「蜜蜂兵團」扳回一球，形勢一度改善，直至換邊之後的大崩盤。

下半場崩潰 逐漸脫出爭標行列

易邊後，多蒙特嘗試收復失地、爭取反勝的一球，未料卻在52分鐘復遭華曼基杜卡破門，再度落後；及後戰況更是慘不忍睹，史特加先後在60及63分鐘極速將比數擴大，加上尼高拉斯干沙利斯在補時階段再建一功，多蒙特終以1：5恥辱大敗。儘管今晨出戰的拜仁慕尼黑僅以1：1逼和柏林聯，但多蒙特本身的災難級表現，令他們暫時跌落第5位，距爭標行列已越來越遠。

基奧雲尼雷拿以秀麗腳法射入世界波，卻無力阻止球隊大敗。（路透社）

連同主場2：3敗予拜仁慕尼黑及1：2敗予科隆，多蒙特在主場聯賽已遭三連敗。上一次在聯賽主場連輸3場，已是2013/14球季、高普掌帥印的尾聲。現任主教練法夫利上季已開始引起不少質疑聲音，這場大敗更令他的未來不明朗。

馬圖斯：相信多蒙特已在找新主帥

德國一代名將、現於《天空體育》任球評的馬圖斯就直言：「到底聖誕來臨時，法夫利還會是多蒙特主教練嗎？我覺得多蒙特已開始物色接班人了，最少也要找來一個像史東加（Peter Stoger）暫代教練般執教至季尾。」史東加曾在2017年12月代替當時執教僅7個月的彼得保斯（Peter Bosz），成為多蒙特的暫代主帥。

法夫利的能力已飽受質疑。（路透社）

夏蘭特談兒子將來 傳皇馬2022收購

更令多蒙特管理層困擾的，相信是賽前出版、艾寧夏蘭特之父夏蘭特的一篇訪問，夏蘭特在訪問中大談兒子的將來，除了一再提及兒子的偶像是伊巴謙莫域、C朗拿度和巴洛迪利，更說道：「艾寧現在在多蒙特踢得很開心，但同時間，他也熱愛挑戰，在足球路上，你永無法預計將來會如何。」他同時提及兒子「極愛吃」，也擅長下廚。

西班牙《馬卡報》隨即指出，艾寧夏蘭特已成為皇家馬德里的「短期目標」，《阿斯報》則指，皇馬希望在2021年簽入基利安麥巴比（Kylian Mbappe）及雷恩的18歲中場卡馬雲加（Eduardo Camavinga），2022年的目標收購則是艾寧夏蘭特。

夏蘭特（右）在兒子艾寧夏蘭特（左）的事業之上參與甚多。（twitter）

多蒙特一隊陣中千禧後「神童」：