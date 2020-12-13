【英超】祖達膝傷或要長唞兩個月　利物浦再添傷兵球迷鬧爆高普

今季由狼隊加盟利物浦的鋒將祖達（Diogo Jota），火速融入紅軍，前一陣子狀態大勇入球停不了。 正當利物浦上下為此子來投後，前線三叉戟終可有具級數的球員輪換鬆一口氣之際，驚傳此子受傷並要長唞達兩個月以上的壞消息，使紅軍已十分長的十字軍名單再添一員。

利物浦周中歐聯作客米迪蘭特一戰，賽前已篤定獲小組首名出線資格，因此領隊高普派出大量小將和副選球員上陣。

可是陣中仍有沙拿、法賓奴、阿歷山大阿諾特、基達和祖達五大主力，紅軍球迷一看出場名單，立即在社交媒體開火：「如果利物浦再有球員受傷，一切也是高普咎由自取」、「阿歷山大阿諾特和基達剛傷癒，派他們落場操起狀態尚可理解，但為什麼要出沙拿、法賓奴和祖達？」

話口未完，一語成讖。

祖達被指受傷須養傷兩個月。（路透社）

球迷一致認定：高普的失誤

這場沒有實質意義的歐聯比賽，法賓奴半場退下火線，基達上陣61分鐘，祖達到87分鐘才被調走，沙拿和阿諾踢足全場。

首次參加歐聯的米迪蘭特，即使已出局仍全力應戰，踢法硬朗到有點茅，球證多次視而不見。祖達多次被粗野踢跌，高普看着他一次又一次勉強站起再作戰，甚至起身後一拐一拐竟遲遲未換他走，71分鐘連鮮有正選的奧歷治也獲得「休息」機會，由法明奴入替，祖達要捱多16分鐘，方被文尼取而代之。

左閘森美卡斯61分鐘被踢傷離場，羅拔臣後備入替。為一場無關痛癢的比賽，結果正選未得到充分休息：沙拿踢足全場，法明奴、文尼後備上陣，祖達及後證實受傷，今晚對富咸一仗將會缺陣，葡萄牙小報《Record》更宣稱，祖達因膝部受傷，須養傷達兩個月之久。

【利物浦今季十字軍名單】（按圖進入）：

+ 9 + 9 + 9

跟上次雲迪積克重創一樣，利物浦半官媒《迴聲報》指祖達的傷勢，要留待富咸一戰後，高普才能掌握完整醫療報告，惟相信此子傷勢應不輕，紅軍本已很長的傷兵名單再添一員。

高普早前因陣中多員主力受創，屢次炮轟電視直播商，認為對方的直播安排令各支參加歐洲賽的英超球會疲於奔命，影響球員安危。可是對米迪蘭特一戰後，球迷一致將槍口對準高普，認為紅軍主帥本身亦責無旁貸。

【球迷網上狂轟高普】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

祖達受傷消息一出，球迷再次炮轟高普。有球迷留言：「高普到底何時才會有常識？那場比賽完全不需要沙拿和祖達踢足90分鐘（按：祖達只踢了87分鐘），沙拿無受傷算好彩。」另有人直言，「在無關痛癢的比賽冒險出主力，我恐怕那完全是高普的錯。絕對是瘋狂。」亦有球迷稱，早前炮轟電視台直播安排的高普「已失去投訴的資格」。

有少部分球迷仍支持高普，還以理性角度分析，「另一方面看，祖達過去兩星期只上陣17分鐘而已，對比賽狀態、體能和為前面頻密賽程的準備未如理想。高美斯在訓練時受傷。艾利臣也是訓練時受傷。壞事總會發生。」

面對英超12月聖誕、新年地獄一樣的「快車期」，利物浦又再多添煩惱。

雲迪積克受傷了，陣中還有什麼選擇？詳見下列組圖：【利物浦的中堅選項】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

周六英超戰果：（按圖進入）

英超第12輪直播賽程（按圖放大）：

英超第13輪直播賽程（按圖放大）：