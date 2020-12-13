【英超】曼聯名宿批雙曼無鬥心　和波已開心　打吡變友賽使人失望

曼聯英超主場與曼城合演「曼徹斯特打吡」，最終雙方互交白卷。今仗雙方踢得毫不起勁，「紅魔」名將堅尼（Roy Keane）賽後炮轟雙方沒有鬥心，和波已經滿足，賽後親切地擁抱、交談更是令人大惑不解。

曼市雙雄未知是否因周中踢完歐聯有疲態，除了曼聯的哈利馬古尼及「藍月亮」中場費蘭甸奴各得一張黃牌外，就只有換邊後4分鐘，拉舒福特禁區內被基爾獲加踢倒，但VAR指拉舒福特越位在先，「紅魔」失去射十二碼的機會。

大戰結束後，馬古尼及史東斯言談甚歡。（網上圖片）

【曼聯 Vs 曼城】

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馬古尼賽後與曼城的英格蘭隊友史東斯有講有笑，更來了一個深情擁抱，曼聯領隊蘇斯克查嘴角微翹，賽後訪問亦表示滿意球員表現及態度。

不過，「紅魔」一代隊長堅尼就不太滿意雙方表現。現為評述的他於賽後節目上表示一直都看不出兩隊踢出應有質素，沒有爭勝的意欲，今戰只得兩張黃牌，意即今戰全無大戰味道，雙曼都沒有拼勁。

蘇斯克查滿意曼聯球員表現。（路透社）

堅尼不滿雙方表現友善，比賽時又踢不出拼勁。（路透社）

「我從未見過賽後這麼多人擁抱、交談，這是場打吡戰！」1997至2005年擔任曼聯隊長的堅尼說：「我看到搲頭，作為球員一定要尋找贏波的方法，不能只滿足於和波。大家都在說這是場打吡戰，然後史東斯卻在說沒有失波什麼的。」

堅尼（中）批評今仗雙方表現令人失望。（Getty Images）

見到賽後曼聯及曼城的球員、職員攬頭攬頸、有講有笑，堅尼直言：「別搞那麼多了，入球員通道吧！我都不知道他們在做什麼。人人都想做好朋友，但你效力曼聯、曼城這級數的球會，就是要去爭取勝利，不是跟所有人做老友！」

英超下一次曼徹斯特打吡將會於明年3月6日上演，屆時曼城回到主場再戰「紅魔」，決定曼市是藍是紅。

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