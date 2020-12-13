F1│麥拿侖出售車隊股份　疫情逼使改變　不想放棄爭勝的唯一方法

麥拿侖於周日（13日）阿布扎比站閉幕戰前夕宣布，出售車隊股份予美國財團MSP Sports Capital。MSP將會注資1.85億英鎊，多人進駐董事局。 雖然車隊CEO扎克布朗（Zak Brown）表示這是為了重返爭標行列而作出的決定，但新冠肺炎疫情使麥拿侖集團受到極大壓力，希望維持現時計劃的情況下，唯有出售車隊股份減壓。

MSP今次交易初步會得到麥拿侖車隊15%的股份，到2022年會增加到33%，總值1.85億英鎊，車隊交易後估值為5.6億英鎊。布朗表示今次注資「將會對車隊重返F1及IndyCar爭標行列有極大幫助。」

麥拿侖今年為中遊車隊表現較佳一隊。（美聯社）

阿布札比站排位賽前10：

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MSP於不少運動項目都有投資，投資者之一Jeff Moorad為美國著名經理人，亦曾為MLB亞利桑那響尾蛇及聖地牙哥教士的班主之一，將會成為麥拿侖車隊副主席的Jahm Najafi為NBA鳳凰城太陽的投資者之一，亦是球隊的副主席。

雖然董事會將有多名MSP投資者加入，但車隊聲明表示布朗會繼續擔全車隊CEO，未來計劃亦不會有變。

麥拿侖為了繼續重返爭標行列計劃而出售車隊股份。（美聯社）

回顧麥拿侖8次車隊冠軍：

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1966年首度參加F1的車隊近年於F1有復甦跡象，但麥拿侖集團過去數年卻面對一定的財政壓力，2020年新冠肺炎肆虐全球，製造超跑的車廠停工，情況更是每況愈下。

麥拿盒車隊主席Paul Walsh表示，疫情令麥拿侖集團的財政弱點曝光，「必須盡快作出改變」。Walsh直言：「我們因為車廠停工沒有再製造汽車，沒有產品就不能作交易，沒有交易就不會有收入，但與此同時我們的車隊卻不停燒錢，才意會到需要改變現時的架構。」Walsh又指出在不希望減少資金，令到現時重返前列計劃受影響的前提下，才決定出售車隊股份。

麥拿侖今年於奧地利站上頒獎台，諾里斯以季軍完成比賽，圖為車隊CEO扎克布朗。（instagram @zbrownceo）

8次奪得F1車隊冠軍的麥拿侖，明年將會轉用平治引擎，希望借用最強的V6混能引擎重返前列位置。除了F1及IndyCar之外，希朗周日亦表示未來希望參加更多賽事，其中包括電動方程式。

車隊排行榜：

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薩基爾站前十位車手（按圖放大）：