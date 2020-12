【英超】拉舒福特獲街頭畫家贈畫表揚　曼市壁畫遭塗鴉天怒人怨

曼聯球星拉舒福特(Marcus Rashford)在新冠肺炎肆虐英國期間,多次為英國低下階層兒童請命,使英政府在學校假期時仍派發食物券的善舉,早前獲頒MBE勳章。街頭畫家Akse於曼徹斯特市一間咖啡店外,以巨型幅壁畫表揚其善舉,想不到近日卻有人破壞壁畫。

拉舒福特在疫情侵襲英國期間,曾為英國兒童籌款,終籌得愈2000萬英鎊,讓近300萬名英國兒童獲得一周免費食物,「福仔」本人亦以個人名義捐出76萬英鎊。其後英國政府兩度宣布在假期期間,停止向學童派發食物券,拉舒福特向首相約翰遜請願,希望政府收回成命。雖然英政府最初態度強硬,但最終都改變主意。

拉舒福特於疫情期間為英國兒童三餐溫飽不遺餘力。(網上圖片)

「福仔」善舉為廣泛英國人讚賞,因而獲得MBE勳章嘉勉。藝術家Akse亦於曼市Withington一咖啡店外牆,畫上拉舒福特肖像,並加上該名英格蘭國腳母親的說話:「為知道你的苦難將會在你人生目的擔任重要角色而感到自豪。(Take pride in knowing that your struggle will play the biggest part in your purpose.)」

Akse選擇Withington,是因為為拉舒福特長大的小鎮,咖啡店更與「福仔」舊住所距離頗近,使得壁畫有深一層的意義。「福仔」11月與球迷分享完成品時說:「我Share這些東西時都會有點尷尬,因為這不是只關於我一人的故事,但我知道這需要很多時間及心機,所以我想跟Akse說聲多謝。」

拉舒福特多次為民請命,獲頒MBE勳銜嘉許。(Getty Images)

可惜的是,近日有人於畫上的「福仔」塗鴉,暫時未知Akse會否出手修補。英國傳媒報道事件時,都指塗鴉者行為可恥,不少網民亦都批評破壞者的所為,亦有網民開玩笑指有可能是曼城球迷。

