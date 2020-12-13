【英超】拉舒福特獲街頭畫家贈畫表揚　曼市壁畫遭塗鴉天怒人怨

曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）在新冠肺炎肆虐英國期間，多次為英國低下階層兒童請命，使英政府在學校假期時仍派發食物券的善舉，早前獲頒MBE勳章。街頭畫家Akse於曼徹斯特市一間咖啡店外，以巨型幅壁畫表揚其善舉，想不到近日卻有人破壞壁畫。

拉舒福特在疫情侵襲英國期間，曾為英國兒童籌款，終籌得愈2000萬英鎊，讓近300萬名英國兒童獲得一周免費食物，「福仔」本人亦以個人名義捐出76萬英鎊。其後英國政府兩度宣布在假期期間，停止向學童派發食物券，拉舒福特向首相約翰遜請願，希望政府收回成命。雖然英政府最初態度強硬，但最終都改變主意。

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拉舒福特於疫情期間為英國兒童三餐溫飽不遺餘力。（網上圖片）

「福仔」善舉為廣泛英國人讚賞，因而獲得MBE勳章嘉勉。藝術家Akse亦於曼市Withington一咖啡店外牆，畫上拉舒福特肖像，並加上該名英格蘭國腳母親的說話：「為知道你的苦難將會在你人生目的擔任重要角色而感到自豪。（Take pride in knowing that your struggle will play the biggest part in your purpose.）」

網民大讚拉舒福特，連曼城、利物浦都嘉許：

Akse選擇Withington，是因為為拉舒福特長大的小鎮，咖啡店更與「福仔」舊住所距離頗近，使得壁畫有深一層的意義。「福仔」11月與球迷分享完成品時說：「我Share這些東西時都會有點尷尬，因為這不是只關於我一人的故事，但我知道這需要很多時間及心機，所以我想跟Akse說聲多謝。」

拉舒福特多次為民請命，獲頒MBE勳銜嘉許。（Getty Images）

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可惜的是，近日有人於畫上的「福仔」塗鴉，暫時未知Akse會否出手修補。英國傳媒報道事件時，都指塗鴉者行為可恥，不少網民亦都批評破壞者的所為，亦有網民開玩笑指有可能是曼城球迷。

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