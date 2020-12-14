【英超．路斯一分鐘球評】周中夜驚魂　榜首紅白戰開動聖誕快車

睇住愛隊排第1，開心少少，擔心多多。睇刺一百歲，長憂90分，熱刺球迷懂的。作客水晶宮領先1球，攻得兩攻入唔到cushion波，下半場索性歎慢板，都知瀨嘢。唔輸好彩，贏唔到又無運，不如早啲瞓，起身等睇利物浦過頭。 瞓醒，咦，仲喺榜首嘅？

摩佬話「我冇叫佢哋縮㗎」，講還講，唔好當真。下半場開波到81分鐘被追和，熱刺控球佔優，但兩次攻勢一係30碼遠射，一係死球，其餘時間，實行控球在腳，係咁搓。水晶宮上半場尾段加強衝擊，見撞得散熱刺後防，而是下半場係咁衝係咁湧，高空波一再有威脅，淨係賓迪基爭頂成功都6次，其中4次喺正禁區中間。

Big 6齊上齊落齊失分 聯賽榜前5名僅3分相隔

迪利阿里臨危受命，有一次重要攔截，還搏得一個罰球。若非末段被扳平想再領先，估計又坐足一場。（Getty Images）

平安鐘，我撳爆，結果，熱刺自爆。失球有人怪洛里斯犯錯，和波可以賴水晶宮門將古亞達上身。球迷最想知，點樣保護「無上裝」熱刺？連埋呢一球，今季失10球，一半同禁區外畸角位罰球有關。對利物浦，罰球處理只會更精準，左、右路側擊威脅更大，熱刺點頂？

熱刺完場前遭水晶宮逼和 錫菲聯負修咸頓繼續不勝

利物浦作客逼和富咸 錯失超越熱刺良機續居次席

軒達臣發揮通天老倌才能，邊度無人去邊度。對熱刺一戰，預料中場變中堅。（路透社）

紅軍唔係冇隱憂，超過3年第一次對升班馬失分。富咸近來好轉，但紅軍陣容殘，球員每到當弗就要入廠。三叉㦸都有「㦸㦸哋」嘅日子，祖達即插即用卻在快車關鍵期跪低，一定打折扣。慘在噚晚馬迪比舊電又開始虧，夠鐘入pit。神軒下場隨時拉落去，搭法賓奴打中堅。

富咸連場硬仗下表現大有改善：

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紅軍三叉㦸B型 最佳第4人帶來幸福煩惱

沒有你之後 兵工廠變「木人巷」

征國際賽變十字軍 熱刺成最大贏家？

英超第12輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

刺迷成日話夠鐘食救心，下場對返Big 6，摩連奴十成十二擺好個陣，引人攻打突擊，平安鐘仔當然要傍身。今次利迷都要一鐘傍身，想贏波，更唔想有人抬離場。

英超第13輪直播賽程：