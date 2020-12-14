【歐聯】車路士16強硬撼馬體會　巴塞隆拿PSG合演最強戲碼

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歐聯周一（14日）進行16強抽籤，西甲兩支勁旅都抽中「硬嘢」，巴塞隆拿與巴黎聖日耳門（PSG）的激鬥，馬德里體育會就會跟英超車路士爭入8強。

英超除曼聯分組出局跌落歐霸外，其餘3隊都成功以首名出線入16強，當中利物浦會對RB萊比錫，曼城則會撼德甲的慕遜加柏，另一英超勁旅車路士就要跟西甲班霸馬德里體育會爭入8強。

次名出線球隊：

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西甲勁旅巴塞隆拿在分組賽被祖雲達斯大炒3球，終以G組第二名出線，16強無論抽中哪一隊都是一場惡戰，最終他們抽到法甲巴黎聖日耳門。

首名出線球隊：

+2
+2
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歐聯16強抽籤結果

慕遜加柏（德甲）　Vs　曼城（英超）

拉素（意甲）　Vs　拜仁慕尼黑（德甲）

馬德里體育會（西甲）　Vs　車路士（英超）

RB萊比錫（德甲）　Vs　利物浦（英超）

波圖（葡超）　Vs　祖雲達斯（意甲）

巴塞隆拿（西甲）　Vs　巴黎聖日耳門（法甲）

西維爾（西甲）　Vs　多蒙特（德甲）

阿特蘭大（意甲）　Vs　皇家馬德里（西甲）

首回合將於2021年2月16、17、23及24日舉行，次回合賽事則會在3月9、10、16及17日上演。

英超第12輪戰果（按圖放大）：

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英超聯賽榜前10位：

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英超第13輪直播賽程：

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