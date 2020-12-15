【足球熱話】C朗女友火熱迎聖誕　極性感喱士內衣曬長腿

撰文：PollySam 普利森
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聖誕佳節快到，世紀疫情之中氣氛缺缺，葡萄牙巨星C朗拿度的另一半佐真娜在Instagram分享家中聖誕擺設，溫馨提示大家大節將至之餘，她一身極性感造型立即成為熱話。
外面天寒地凍，佐真娜（Georgina Rodríguez）佈置好一棵巨型聖誕樹後安坐家中，躺在樹旁擺出性感甫士大曬美腿，以一身火紅連身喱士內衣熱辣辣迎聖誕。
雖然焦點難免落在她火辣身材，但佐真娜四周的「道具」亦「唔嘢小」，腳踏LV拖鞋，手肘輕倚玉枕下亦有一張摺疊起來幫手墊高的LV毛毯，身後一幅抽象畫出自西班牙當代藝術家Carlos Garcia手筆，盡顯奢華氣派。
她在帖文加上一句：「愛自己是永恆愛情的開端」，傲然展示美好身材，如何各位女士有意仿傚佐真娜一樣為另一半送上一個性感的聖誕節，她身上的PrettyLittleThing品牌內衣20英鎊有售。
近日C朗與佐真娜各有各忙，葡萄牙巨星比賽以外亦忙於出席各大頒獎禮，今年金球獎因疫情關係從缺，主辦單位《法國足球》選出歷來夢幻陣容，C朗跟宿敵美斯一起入選夢幻一隊。佐真娜忙於為各大品牌宣傳之餘，同時為她跟C朗育有的女兒Alana Martina慶祝3歲生日。
【C朗女友的忙碌生活】 （按圖放大）
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【C朗另一半佐真娜努力操練】（按圖放大）
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【C朗與佐真娜一樣愛運動，身材弗爆】（按圖放大）
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【佐真娜分享健康之道】（按圖放大）
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【C朗馬德拉群島行山聚天倫】（按圖放大）
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