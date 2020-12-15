【英超】倫敦地區提高防疫管制級別　阿仙奴車路士等再度閉門作賽

英格蘭地區在本月初重開看台，即使最多可容納2000人，有觀眾的球場已大有不同。好景不常，英國政府宣布由周三（16日）凌晨起，倫敦的防疫管制將實施最嚴格的第3級別，意味倫敦球會的看台將再度關閉。

由本月初起，英國政府放寬英格蘭地區的「封城令」，部分英超球場可重開看台，球迷終於可以入場觀戰。英超賽事迎接久違的現場觀眾，即使只得2000人，氣氛當然遠比閉門作賽好。

主場球迷吶喊助威，或多或少對主隊有正面幫助，正如今輪的富咸，在主場硬撼利物浦，大打爭氣波，最終賽和搶得1分。水晶宮在主場一球落後熱刺，最後在一輪狂攻後追平，眾將與球迷一同慶祝的畫面是今年少見，不論球迷及球員亦相當享受這一刻。

英國政府周一（14日）宣布，因為倫敦地區及英格蘭東南部的新冠疫情持續嚴峻，故此決定由當地時間周三凌晨起提升防疫管制級別至第3級，原本局部開放的球賽將再度關閉看台。此前，一共10隊球隊的主場可以開放，如今收緊防疫措施後，6支倫敦球會需要再度閉門作賽，只剩下白禮頓﹑修咸頓﹑利物浦及愛華頓的主場可以容納球迷。

倫敦地區球會看台再度關閉，意味香港時間周四深夜上演的聯賽，阿仙奴﹑富咸及韋斯咸的主場賽事即受影響。

阿仙奴球迷或許對這安排最滿意，不用主場看到愛隊的差勁表現。（Twitter截圖）

英超如今只剩4隊主場可以開放：

位處倫敦的車路士，主帥林柏特當然不希望看台再度關閉，事關球迷正是球賽的一部分，「早前曾在有球迷的情況下作賽，即使只得2000人，但已有極大的分別，場上的球員感受到球迷的打氣及鼓勵，如今再度關閉看台必定有影響，我感到有點失望。」

林柏特認為球會有能力確保所有入場球迷安全的情況下，讓觀眾入場，惜這個層面並非林柏特可以控制的範圍，「我認為不同球會在這段時間顯示，有能力在容納球迷入場的同時，並確保他們的安全，我當然希望可以豁免，繼續讓2000名球迷入場，但這關乎政府的決定，我並不能控制。」

車路士早前在歐聯對卡斯洛達及聯賽對列斯聯，同樣有球迷入場打氣。（資料圖片／Getty Images）

英超第13輪直播賽程：