【英超】森莊士東兩神救力抗曼城　西布朗撲波王原是曼聯青訓出品

西布朗爆冷，作客以1：1迫和曼城，最大功臣肯定是門將森莊士東，他在補時盡顯反應，先後救出根度簡及史達寧的近門頭槌，幫球隊保住1分。這名出身於曼聯的球員今季表現突出，是英超撲救次數最多的守門員。曼聯青訓的門將似乎很有質素，上季有甸恩軒達臣在錫菲聯大放異彩，今季就輪到森莊士東做撲波王！

當地時間昨晚（12月15日）的英超，西布朗作客曼城，踢到90分鐘，兩隊仍然1：1，只要捱過補時，西布朗就能夠取得1分。不過，曼城攻勢浪接浪，而且一浪比一浪具威脅，西布朗防線搖搖欲墜。

91分鐘，奇雲迪布尼右路傳中，根度簡衝入禁區，在小禁區邊近門一頂，森莊士東反應極快，用左腳擋出。93分鐘，再一次是迪布尼的傳球，這次到史達寧近門一頂，森莊士東再建奇功，用右腳踢走皮球，為西布朗保住和局。自從2005年以來，西布朗首次作客曼城有分落袋。

【森莊士東兩神救片段】

森莊士東今場6次撲救，是西布朗取得1分的大功臣，他賽後逆：「我們戰鬥了95分鐘，他們有很多控球，這是我們預知到的情況。大家都盡力去跑，當有需要的時候，我去作出撲救。那兩記頭槌的距離很近，我剛好用腳救到。」

西布朗今場僅得23%的控球，面對曼城26次的射門，但在森莊士東的努力下，他們只失1球。森莊士東說：「我們早知今場會踢得很辛苦。我們的確有點運氣，但我們配得上今場的賽果。」

森莊士東賽後與隊友慶祝，西布朗作客曼城搶得1分。（Getty Images）

有傳西布朗將會解僱領隊比歷，改由艾拿戴斯接掌帥印，未知這場和局會否改變球會決定。不過，森莊士東明言他們一班球員都很支持比歷，「我們愛領隊，我們都知道升班後一定很難踢。我們會為球會、領隊及自己而戰。」西布朗和波後得7分，仍然排第19位。

【森莊士東的曼聯歲月】

27歲的森莊士東出自名門，是曼聯的青訓產品，但他遇上巔峰期的迪基亞，在曼聯欠缺上陣機會，多次被外借，到2018年正式離開曼聯，轉投西布朗，上動協助西布朗升班。雖然西布朗今季輸多贏少，但森莊士東的表現絕不失禮，今季英超累積56次撲救，暫時位居聯賽的撲波榜之首，以10次之差領先列斯聯的梅斯利亞、紐卡素的卡爾達路及錫菲聯的蘭斯達爾。

森莊士東是今季英超的撲波王。（英超官網截圖）

英超第13輪餘下直播賽程：