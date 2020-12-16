【網球】抗癌勇士娜華露化療期重返球場　只為跟摯愛告別

芸芸女子職業網球手之中，西班牙球手娜華露（Carla Suárez Navarro）並不起眼。沒有突出的外表，也沒有耀眼的成績，由2003年15歲轉打職業，默默耕耘17個年頭，預算中在今年賽季後退休畢業，沒想到連生命也幾乎「畢業」。 今年9月確診患上癌症，需要接受為期6個月化療，疾病阻止不了她對網球的熱愛，近日她已重返球場訓練，為的只是一個跟最愛的告別式。

娜華露從未贏過大賽，四大滿貫多達七次闖入8強，全部行人止步。2014年當她在葡萄牙公開賽首次捧起巡迴賽女單錦標時，已經26歲，踏入職業生涯第11個年頭。

加上2016年卡塔爾公開賽冠軍，已是她生涯僅有兩次封后，其餘9次入決賽，均是落敗收場。為他人作嫁衣裳，成為她的生涯寫照。

娜華露幾乎總是站在星光璀璨的一眾球手背後，為他人作嫁衣裳。（Getty Images）

【娜華露職業網球生涯回顧】 （按圖放大）

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告別一刻的轉折

生涯長期被年長7年的莎蓮娜威廉斯掩蓋得日月無光，同代球手舒拉寶娃、艾莎蘭卡、禾絲妮雅琪輪住上位，遲遲未輪到她。就算她靜候、再靜候，大賽一再失手，始終堅守。

由2008年首度升上世界前50，進而到2013年首度升上世界前20，一路踽踽獨行，耐心地匍匐前進。2016年一度升上生涯最高的世界排名第六，自此緩緩滑落至目前的84位。

平凡的職業生涯沒有太多起跌，2019年底宣告2020年是她的告別賽季，不料一場世紀疫情將賽季煞停，今年2月的卡塔爾公開賽已是她對上一次參加的巡迴賽。正當她快要無聲無息結束生涯之際，今年9月1日娜華露突然上載短片，說自己患上淋巴癌，要接受為期半年的化療。

【娜華露勇敢對抗癌魔】 （按圖放大）

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化療期間重返球場 為最後一戰奮鬥

就算是公布如此沉重的消息，她依然保持樂觀，笑着說：「我很好，內心平靜，願意面對任何後果」，她在帖文加上留言，勇敢對抗癌症，「耐性和信念引領我的職業生涯，不是容易處理的對手，我必須要做到最好。」

之後她不時在社交網站更新近況，10月說已展開療程，11月稱病情進展良好，期間先後上載自己去游泳、踩健身單車和舉重的片段或照片，到近日竟已重返網球場，剷光頭髮的她跟意大利球手艾蘭妮（Sara Errani）在巴塞隆拿對打，擊球更充滿力量。

不似一般重症病人，娜華露患病後保持活躍生活，急於重返球場，只因她尚有一個未了心願。

2016奧運她打入第三圈，今次她希望在東紊奧運告別網球。（Instagram@carlasuareznava）

決意回到場上告別 以東京奧運為目標

「我想在球場上跟網球說再見。」原本不難實現的心願，在她病重後已變成難以實現的夢想。她知道自己要逐天、逐周觀察，一步一步來，2021東京奧運成為她告別網球的終極目標，「我以此為目標，保持警覺和正面。我會嘗試康復過來，然後再看能否出戰。」

或許她只是一個不起眼的網球手，勇氣和鬥心將只有5呎4吋高的她帶到世界夢台，「那裏一定會有點什麼，可找到一條在隧道盡頭通向光明的道路。」生涯最後一場比賽，她要堂堂正正踏出球場，一個耗盡一切力氣也不惜達到的目標。

娜華露職業生涯已近尾聲，面前一場不知勝負的的仗，才剛剛開始。

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