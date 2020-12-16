東京奧運｜美奧委會不處分政治表態選手　《新華社》斥開危險先例

國際奧運委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）有意禁止奧運代表隊成員於東京奧運期間，在比賽場地作有政治或宗教意味的示威動作，例如單膝下跪等等，美國奧委會日前率先表態，「默許」代表團選手做出單膝下跪等反種族歧視的動作，稱不會進行任何處分。 IOC尚未正式回應，惟中國官方傳媒《新華社》周二（15日）撰文批評美國「不負責任」，同時可能使超越政治的全世界最大型運動會蒙上陰影。

巴赫在上周就國際田聯主席高爾（Sebastian Coe），頒獎予1968年墨西哥奧運頒獎台上抗議種族歧視的3名得獎運動員，直接批評其支持選手公開表態的做法。根據《奧林匹克憲章》第50條的規定，在奧運賽場和相關區域內禁止任何形式的抗議示威，涉及政治、宗教、種族的各種宣傳行為也被禁止。

1968年美國非洲裔運動員在該年的奧運會頒獎禮上對反種族歧視表態，聽到美國國歌時，兩名運動員舉起戴上黑手套的拳頭，直到國歌結束。（網上圖片）

美奧委會：尊重選手訴求

美國奧委會日前對外發出公開聲明，宣布將不會處罰在明年東京奧運進行抗議行動的運動員，由於種族平權運動揭竿而起，運動員要求言論自由的呼聲亦日漸高漲，美奧委會因此尊重選手理智和平的訴求，甚至支持運動員主導的委員會向國際奧會建議修改憲章。針對美奧委會的聲明，IOC運動員委員會表示相關小組正收集意見和回應，將在明年3月前向IOC執行委員會提出建議。

美國劍擊手Race Imboden曾在泛美運動會頒獎台上單膝下跪，作為對種族不公和警暴的抗議。（GettyImages）

《新華社》斥短視：國際體育大家庭陷入分歧

IOC尚未正式就美奧委會的聲明回應，中國官媒《新華社》率先以《美國奧委會「縱容」運動員抗議或開危險先例》為題，批評美國「公然違背奧委會的相關規定」，又寫道：「作為奧運會歷史上奪得獎牌最多的會員，美國奧委會本應為奧林匹克大家庭的團結和奧林匹克運動的健康發展貢獻力量，卻做出了一個不負責任的決定，發出一個危險的信號，或將使奧運會蒙上政治化的陰影。」

《新華社》指美國容許運動員抗議行為，沒有考慮IOC發展，更將該國的種族歧視問題帶到國際層面，《新華社》強調：「這種短視的決定並沒有考慮國際奧林匹克運動發展的大局，非但不能解決美國自身的問題，更會讓國際體育大家庭陷入分歧、甚至分裂的險境。」

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