【英超】摩連奴稱孫興慜願永續熱刺　鬥利物浦前夕故意示人以弱

熱刺領隊摩連奴（Jose Mourinho）在英超快車首戰作客硬撼利物浦，賽前示人以弱，指自己在位只得300多日，球隊完成度不足以跟高普（Jurgen Klopp）已執教5年的利物浦。 摩帥又聲稱孫興慜願意效力熱刺至退休，但被問到合約問題時，這名葡萄牙籍主帥就指因疫情影響，不敢亂開空頭支票。

熱刺於快車首戰就硬撼利物浦，摩帥指利物浦在高普調校下，已成為了一部「搶分機器」，就如當年摩連奴執教的車路士一樣，自己在熱刺時間遠不如高普，球隊的完成度亦如是。

摩連奴指現時熱刺的表現已經很好，但對比利物浦，完成度仍是不如對手。（Getty Images）

摩連奴辦公室添新「王座」：

「我們是支不錯的球隊，」摩連奴說：「但如果我沒搞錯，利物浦是高普1894日後的成果。我只教了390日，而且這390日亦不是真的每天工作，當中包括在家隔離不能與球員練波。

摩連奴示人以弱是打心理戰？還是真心佩服高普？（Getty Images）

摩連奴指出近乎2000日與300日的差距，意味熱刺競爭力不如利物浦，「很高興球員現時踢出的表現」，又稱利物浦在高普領導下「已近乎完美」。不過，摩帥引用自己執教波圖、車路士、國際米蘭、皇家馬德里的履歷，指熱刺不用這麼長的時間，亦可以成為爭標分子，只有曼聯是唯一一隊令摩帥感到需要時間，但「紅魔」沒有給他時間的球隊。

孫興慜今季狀態大勇，成為熱刺入波主要來源。（Getty Images）

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熱刺蝕錢冷對孫興慜續約要求

熱刺今季表現出色，現時於聯賽力壓利物浦排第一，其中一大功臣為韓國前鋒孫興慜。於英超為熱刺攻入10球的「孫仔」，早前第5度奪得韓國足球先生榮譽，但熱刺早前宣布受新冠肺炎疫情影響，虧損近6400萬英鎊，使得外界擔心熱刺要留人不容易。

孫興慜與熱刺合約到2023年才結束，最近英媒傳出韓國射手希望續新約，但熱刺因為蝕錢關係顯得不太願意。

摩連奴相信孫興慜想效力熱刺到退休。（Getty Images）

摩連奴回應傳聞時說：「下季會發生什麼事也不得而知，又怎樣跟球員簽新約？現昤大家都不知道可否向球員提供更好的條件，是個很奇怪的現象，但我相信『孫仔』及利維（熱刺主席）。」

摩連奴更直言：「我知道孫興慜想永續熱刺，在熱刺踢到掛靴，但我知他會簽約，但現時不是個正確的時機，我不會逼雙方盡快了事。我不是管理財政人，但在這種不穩定私時勢，我不會想做球會的班主或CEO。」

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