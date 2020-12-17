【英超】利物浦榜首大戰挫熱刺　法明奴頭槌絕殺做功臣

英超榜首大戰，利物浦在晏菲路主場惡鬥熱刺，兩軍的當家射手沙拿及孫興慜在上半場各建一功，紅軍完場前由法明奴頭槌絕殺奠勝，利物浦以2：1力克熱刺登上榜首。

利物浦與熱刺在今季英超鬥得難分難解，今輪賽事前同得25分，熱刺以較佳得失球差佔據榜首，今仗兩軍正面交鋒。

主場出擊的利物浦，主帥高普派出小將里斯威廉斯與法賓奴扼守中路，前線續由沙拿﹑沙迪奧文尼及法明奴攻堅；熱刺方面，左閘由賓戴維斯出任正選，前線當然有哈利卡尼及孫興慜。利物浦前主帥侯利亞日前離世，今仗開賽前特設默哀橫節，紀念該名一代名帥。

利物浦前領隊侯利亞日前離世，紅軍今仗亦有默哀橫節。（路透社）

摩連奴領軍的熱刺，放棄控球及攻門等數據是他的「大賽方程式」，今仗亦不例外，全場僅錄得24%的控球率，攻門次數方面同樣是紅軍一面倒佔先，全場17射11次中目標；熱刺僅得8射兩中。

利物浦早段已有不少具威脅攻勢，法明奴的頭槌攻門被洛里斯飛撲沒收，紅軍戰至中段終找到打開缺口的機會，小將居迪斯鍾斯引球殺入禁區，皮球輾轉下落在沙拿面前並即時起腳，射門省中熱刺守衛恰好笠死洛里斯，利物浦在26分鐘先開紀錄。

落後一球的熱刺之後立即使出看家本領，靠一次反擊追平，盧施素策動攻勢，在中圈交出直線予孫興慜，單刀面對艾利臣起腳建功。「孫仔」接應時疑有越位之嫌，但經過VAR的審核下入球成立，熱刺在33分鐘追成1：1平手。

熱刺由孫興慜單刀建功追成平手。（路透社）

英超第13輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

兩軍在下半場各有一次領先的大好機會，熱刺中段先有貝雲積接應孫興慜的頭槌二傳，殺入禁區右腳熨射，但正中門柱彈出。沙迪奧文尼隨後時間禁區內一記近射，惟再度中楣。

貝雲積下半場的一次黃金機會起腳中柱。（路透社）

羅拔臣完場前在左路開出角球，艾達韋列特防守法明奴時稍稍失位，給予對方空位，法明奴衝前頂出一記急勁頭槌，洛里斯只好目送皮球入網，最終利物浦憑法明奴的入球以2：1絕殺熱刺，勝出榜首大戰並成為「一哥」。

法明奴完場前頭槌絕殺，成為利物浦的贏波功臣。（路透社）

熱刺在揭幕戰不敵愛華頓後，連續11場賽事不敗，如今終告一段落。即使場上的90分鐘落敗，摩連奴在完場後亦「攞個尾彩」，「我在完場後跟他（高普）說，『最好的球隊落敗了』，他當然不認同，這只是他的意見。我們在今仗值得至少取得1分，如今毫無收穫，我感到十分失望。」