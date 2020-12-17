【英超】阿仙奴逼和修咸頓增至6場不勝　禾確特倒戈酋長球場建功

英超「頹爆」的阿仙奴，主場面對近態甚勇的修咸頓，兵工廠舊將禾確特倒戈在酋長球場建功，為「聖人」先開紀錄。阿仙奴由隊長奧巴美揚下半場追平，及後加比爾馬加希斯兩黃一紅被逐，幸好兵工廠及後力保不失，最終兩軍打成1：1握手言和。

阿仙奴聯賽近況一般，經歷3連敗後，今仗返回主場酋長球場出戰，當然希望止跌勢，卻要迎戰近況大勇的修咸頓，兵工廠打破不勝走勢甚有難度。

修咸頓大師兄兼阿仙奴舊將禾確特，今仗正選披甲，在酋長球場倒戈上陣，更為「聖人」攻入開紀錄的一球。禾確特接應查阿當斯的直線傳送，單刀面對阿仙奴門將尼奴瀟灑地挑射建功，修咸頓在18分鐘領先。

倒戈的禾確特單刀輕鬆挑射射破尼奴的十指關。（路透社）

上仗對般尼擺烏龍的隊長奧巴美揚，今仗終於挽回一點面子。換邊後，巴卡約沙卡左路突破，一人扭過3名修咸頓球員後橫傳予尼基迪亞，並第一時間傳給入楔的奧巴美揚近射破網，下半場7分鐘追成平手，奧巴美揚亦打破5場的入球荒。

奧巴美揚終破入球荒，為阿仙奴追成平手。（路透社）

阿仙奴今仗再有球員成為「紅牌阿姑」，禾確特嘗試以速度突破，馬加希斯只好以超技術拉跌他，球證隨即向他出示第2面黃牌，62分鐘兩黃一紅被逐。修咸頓及後把握人數優勢亦有不少甜頭，後備入替的列特文近門鏟射中楣彈出，無緣再度超前。阿仙奴及後亦有機會反勝，洛賀丁完場前的頭槌攻門同樣中楣，最終阿仙奴主場賽和修咸頓1：1。

馬加希斯侵犯禾確特兩黃一紅被逐，阿仙奴連續兩仗亦需要十人應戰。（路透社）

兵工廠在今仗依然未能全取3分，不勝走勢已增至6場，自11月初擊敗曼聯至今一直未能打開勝利之門，暫時以14分續居15位。李斯特城不敵愛華頓後，修咸頓取得1分後反超前李城，暫時登上聯賽榜第3位。

今仗再度十人應戰，阿仙奴今仗至少有分落袋，備受批評的主帥阿迪達繼續讚麾下踢得好，「今仗有35分鐘只得十人應戰，面對如此危險的球隊，球員們為了取分傾盡一切，最終仍可拿下1分，表現已上仗大為改善。」

被受壓力的阿迪達，今仗繼續未能領阿仙奴在主場取勝。（路透社）

英超第13輪戰果（按圖放大）：