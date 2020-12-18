【英超】曼聯繼續作客強勢反勝錫菲聯　拉舒福特梅開二度

今季化身「作客反勝專家」的曼聯，今仗造訪包尾大幡的錫菲聯，同樣逃不過先失守的命運，去季借往錫菲聯的門將甸恩軒達臣「送大禮」， 及後時間拉舒福特梅開二度，加上馬迪爾的入球，即使麥哥迪克完場前再建一功，紅魔鬼仍然以3：2擊敗對手。

曼聯作客今季仍未打開勝利之門的錫菲聯，主帥蘇斯克查派出拉舒福特、馬迪爾及格連活特，而曾3季外借至錫菲聯的門將甸恩軒達臣，今仗倒戈正選上陣把關。

面對舊球會，甸恩軒達臣相當客氣，開賽早初即「送大禮」，處理回傳時過於「老定」，錫菲聯前鋒奧利華布基勤力施壓有收穫，軒達臣解圍省中他，及後落在麥哥迪克腳下送入網內，開賽5分鐘打開紀錄。

軒恩甸達臣「送禮」，麥哥迪克輕鬆送入網內。（Getty Images）

曼聯及後以一次直接的攻勢撕破錫菲聯防線，連迪路夫後場長傳，拉舒福特突破越位，乖巧地控定皮球並勁射入網，26分鐘追成平手。

錫菲聯防線面對曼聯的長傳招架不住，普巴一記過頭波由同鄉馬迪爾接應，禁區內單刀面對龍門，錫菲聯門將蘭斯達爾「盡做」先救一球，馬迪爾再補射建功，攻入今季首個聯賽入球，紅魔鬼33分鐘反超前。

馬迪爾終於在今仗取得今季聯賽首個入球。（路透社）

曼聯在換邊後早段再擴大比數，來自一次快速反擊，拉舒福特傳給般奴費南迪斯再走位，馬迪爾接應般奴傳送後第一時間橫傳，「福仔」上前快腳一射，唯快不破，蘭斯達爾落地稍慢，拉舒福特51分鐘攻入今仗第二球。

拉舒福特（中）今仗梅開二度，成為曼聯的贏波功臣。（Getty Images）

兩球領先的曼聯在末段亦飽吃驚風散，麥哥迪克87分鐘接應角球頭槌建功，燃起錫菲聯追平的希望。主隊完場前狂攻曼聯，其中莫薩特禁區內一記勁射甚有威脅，甸恩軒達臣飛身撲出，總算為首個入球挽回一點面子，最終曼聯力保勝局，作客以3：2力克錫菲聯，以23分升上聯賽第6位。

英超第13輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

曼聯今季在空無一人的奧脫福出戰不太「醒神」，作客卻有更佳表現，今仗擊敗錫菲聯後，聯賽6場作客賽事全勝。有趣的是，今仗在軒達臣「派膠」下先失一球，保持6場作客同樣失落後的傳統，最終全數亦贏波而回，反勝率高達100%。

另外，周四深夜頭場，阿士東維拉主場迎戰般尼，主隊上半場連番攻門與門框過不去，艾加斯的罰球中楣，侯斯的頭槌則被門柱擋出，維拉今仗久攻不下，最終與般尼互交白卷，各得1分。