【足球熱話】朗尼仔簽曼聯青年軍　暫代打比郡主帥領軍6場不敗

朗尼強勢回歸曼聯！此朗尼不同彼朗尼，並非現時暫代打比郡領隊的朗尼，而是他的長子Kai。朗尼在社交網站上載一張兒子簽約的相片，11歲的小朗尼與曼聯青訓學院簽約，未來或許再度看見「朗尼」披起紅魔鬼的球衣。

朗尼（Wayne Rooney）效力曼聯13個年頭，贏盡大小錦標，並貢獻253個入球，是曼聯史上入球最多的球員。

小朗尼跟隨父親的步伐，簽約成為曼聯青年軍的一員。（朗尼Instagram截圖）

曼聯10號球衣有望再度出現朗尼的名字，莫非朗尼回歸？非也，原來是朗尼的長子Kai。今年11歲的「Kai仔」跟隨父親的步伐，加入曼聯青年軍，朗尼早前在社交網站公布這個好消息，並上載父母與執筆「Kai仔」的合照，「朗尼」在曼聯的生涯有望延續。

小朗尼簽約，父母倍感安慰，「老豆」寄語兒子要努力，希望有朝一日複製朗尼當年在曼聯的成就，而史達寧﹑巴克利﹑泰利及菲臘尼維利等亦留言讚好。

小朗尼當年穿起父親的10號球衣，如今有望成為曼聯新一代的10號主人。（資料圖片／Getty Images）

Cute爆Kai仔圖輯：

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朗尼臨危受命領軍 打比郡聯賽6場不敗

阿仔努力，爸爸亦很努力！打比郡早前解僱高古後，未有聘任下任領隊，教練團隊之一的朗尼接過火棒，朗尼更在米杜士堡一仗後未有披甲，專心負責在場邊調兵遣將，戰績有明顯改善，近6場聯賽未嘗一敗，取得2勝4和，暫列第22位並拋離「尾二」的韋甘比5分。

打比郡周三（16日）兩球淨勝史雲斯後，朗尼賽後直言有信心帶領球隊離開降班區域，「賽季仍有不少時間，我們近期證明了自己的實力，我們並不屬於這個位置，有信心季尾離開降班區域。」

朗尼負責在場邊督師，球隊戰績有明顯改善。（資料圖片／Getty Images）

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