【德甲】多蒙特16歲小將揚名　左右腳皆能破最年輕入球紀錄

擅於發掘新秀的德甲球隊多蒙特，又有新發現。德國小國腳尤素法莫高高凌晨首次踢足全場，展現機靈的走位意識、技術和速度，取得生涯首個德甲入球，更打破德甲最年輕球員入球紀錄。可惜，「蜜蜂兵團」近况平平，最終作客1：2不敵柏林聯。

多蒙特上星期主場1：5慘敗史特加腳下，主帥法夫爾被解僱。看守領隊泰錫（Edin Terzić）繼周中擊敗雲達不來梅後，再次安排莫高高（Youssoufa MOUKOKO）正選上陣。

尤素法莫高高前途無限。（路透社）

莫高高年僅16歲28日，擔任箭頭，一再展現速度，而且走位靈活。上半場完結前，他與柏林聯防線平排，窺準時機起動，楔贏對手後防。他沒有控定來球，窄位起右腳勁射，可惜中柱彈出。

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到下半場60分鐘，多蒙特其時落後1球，莫高高在照辦煮碗，同樣站在對手防線的平排位置。他接應拉菲爾古里路（Raphael GUERREIRO）直線，快敵衛一步走到空位。同樣窄角度，莫高高拗腰起左腳勁射，正好在柏林聯門將盧菲（Andreas LUTHE）與門柱之間射入，扳平1：1，成為歷來德甲最年輕入球球員，較利華古遜小將科利安華迪斯（Florian WIRTZ）去季刷新的紀錄17歲34天，再小1歲。惟多蒙特在78分鐘失守，1：2不敵柏林聯收場。

莫高高（右）入球後喜不自勝，與隊友韋素慶祝。（路透社）

多蒙特神童德甲第一球（點圖放大）

莫高高生於非洲國家喀麥隆首都雅溫得，10歲來到德國，2016年從聖保利青訓轉到多蒙特。他在青年軍時代出賽88次，射入141球，早已備受期待。德甲今年修例，容許16歲球員出賽，莫高高在上月21日後備上陣，以16歲1日刷新德甲最年輕球員上陣紀錄，而他亦剛剛刷新歐聯最年輕上陣球員紀錄。多蒙特雖然落敗，但泰錫賽後大讚這位「小朋友」，在賽事中愈戰愈勇，全場找到4次入球機會，對其表現大感喜悅。

有入球，可惜球隊無分落袋。（路透社）

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