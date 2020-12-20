【英超】曼城作客一球小勝修咸頓　艾格斯完半場前再度傷出

近況甚勇的修咸頓主場惡鬥曼城，先開紀錄的卻是曼城鋒將史達寧。修咸頓「尖刀」丹尼艾格斯完半場前再度傷出，大大減弱「聖人」威力，最終曼城作客一球險勝。

修咸頓與曼城於聯賽榜雖然相距「6格」，但實際只差4分。「聖人」今季表現有驚喜，近況不俗，最近3仗不敗；「藍月亮」同樣4場不敗，但上場賽和西布朗令人意外。

修咸頓是4支可以依然容許球迷入場的球隊之一。（路透社）

曼城一眾主力如迪布尼及史達寧等正選披甲，箭頭之選並非加比爾捷西斯及阿古路，主帥哥迪奧拿以費倫托利斯串演單箭頭。修咸頓的雙箭頭查阿當斯及丹尼艾格斯如常合作攻堅，配合「大師兄」禾確特挑戰曼城後防。

修咸頓「大師兄」禾確特今仗表現活躍，令曼城防線相當「頭痕」。（路透社）

修咸頓在開賽早段略佔優勢，前場逼搶使曼城甚為吃力。「藍月亮」逐漸站穩陣腳，洛迪接應罰球建功，惜越位在先。迪布尼及後右路落底傳中，史達寧12碼點附近撞射收死修咸頓門將麥卡菲，曼城16分鐘先開紀錄。

史達寧接應迪布尼傳中先開紀錄。（路透社）

修咸頓落後一球，依然貫徹前場逼搶，同時製造不少埋門，先有禾確特切入大位抽射被艾達臣撲出，後上的艾格斯倒地補射不果。身高近兩米的中堅維斯達加特，每次死球上前助攻同樣有身高著數，兩次頭槌攻門亦具威脅。

傷癒不久的修咸頓尖刀艾格斯，戰至上半場末段因傷退下火線；軍醫立即為他檢查膝部，事關艾格斯早年曾經雙膝十字韌帶重創。最終由小將尼敦迪拿（Nathan Tella）入替。

修咸頓尖刀丹尼艾格斯上半場末段傷出，由小將迪拿入替。（路透社）

曼城下半場早段一次反擊，隊長迪布尼左路傳中，後上入楔的貝拿度施華禁區內一扣一射，可惜起腳時「跣腳」倒地射門不果。史達寧及後回防時，禁區內疑似犯手球，球證甸思同樣不為所動。

曼城隊長迪布尼往後亦有機會擴大紀錄，無人看管起腳角度欠奉，被麥卡菲輕鬆沒收，根度簡及後一記冷箭，同樣未能射破麥卡菲的十指關。一球領先的曼城刻意收後，修咸頓控球在腳卻板斧不多，加上艾格斯傷出，攻勢不如上半場具威脅。

曼城隊長迪布尼下半場一次黃金機會失機，未能為球隊擴大領先紀錄。（路透社）

修咸頓今仗前主場僅兩度落敗，分別不敵熱刺及曼聯，今仗再度主場失利，同樣成為「Big 6」的手下敗將。

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