【英超】阿仙奴又輸一場　阿迪達獲「免炒金牌」帥位仍穩

阿仙奴作客愛華頓1：2再輸一場，自從第7輪1：0擊敗曼聯後只得2和5負，已經連續7仗未能獲勝。 槍手一路由中游滑落至護級區，意想不到的是身處管理層嚴重缺乏耐性的英超，主帥阿迪達帥位仍十分穩固。因為一個原因，他深獲班主信任。

今仗阿仙奴隊長奧巴美揚因傷缺陣，令火力不足的中前場雪上加霜。愛華頓前鋒卡維特利雲的頭槌攻門，省中阿仙奴守將洛賀丁後入網，22分鐘為主隊先開紀錄。35分鐘湯姆戴維斯禁區內踢跌美蘭尼爾斯，尼高拉斯比比為阿仙奴扳平1：1。完半場前一次角球機會，中堅耶利文拿接應施古臣開出角球，迎柱頂成2：1。

之後雙方再無紀錄，愛華頓全取3分，14戰得26分暫時升上次席，跟排榜首的同市球隊利物浦互相輝映。相反，阿仙奴14戰得14分，繼續排在第15位。足球網站football.london專責採訪阿仙奴的首席記者Chris Wheatley稱，阿仙奴班主對領隊阿迪達有「堅定不移」的信任，帥位依然十分穩固。

阿仙奴又輸一場，阿迪達相當無癮。（Getty Images）

【愛華頓2：1阿仙奴】（按圖放大）

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阿迪達的「免炒金牌」

他指出，阿迪達由於自2019年12月上任後短時間內已交出成績，因此除非真正有降班威脅，否則也不會失去工作，「他向球會展現他的理念，解釋那需要一段長時間達到目標。」

38歲的阿迪達2011至16年間效力阿仙奴，踢至掛靴後跟隨哥迪奧拿到曼城搶任助理領隊，表現大受好評。艾馬利上季中被辭退後，阿迪達走馬上任，聯賽成績稍為止跌回升，由他上任時的第12位，到季尾以第8位完成。失落歐洲賽事，本土賽事卻有驚喜，頹勢下奪得足總盃，並拿下社區盾，成為他的「免炒金牌」。

阿仙奴即使近周持續排在第15位，看似進入護級區域，惟榜尾有只得1分的錫菲聯包底，加上只有7分的西布朗、10分的富咸和般尼，以及11分的白禮頓，排在5支球隊之上的阿仙奴確實未算有真正的降班威脅。

奧斯爾雪藏之謎終解開

阿仙奴今季戰績低迷，中前場缺乏創造力無疑是最大問題。陣中明明有「助攻王」奧斯爾在陣，阿迪達卻跟前任艾馬利一樣，將這個隊中最高人工球星放入雪櫃。他一直未有解釋突然不用奧斯爾的原因，足球網站Goal.com宣稱，這是因為阿迪達堅持使用433或343陣式，當中沒有奧斯爾的位置。

奧斯爾的傳統的10號球員，現代10號球員需具備在兩翼位置策動攻勢的能力，可是奧斯爾始終要踢中路，在兩翼位置的表現未如理想，令阿迪達失去耐性，索性將他棄用。今季阿迪達原本計劃從巴塞隆拿簽入古天奴取代奧斯爾，可是朗奴高文上任後巴塞拒絕放人，打亂阿迪達的部署。臨轉會窗關上前，阿仙奴簽入馬體會中場大將湯馬士柏迪（Thomas PARTEY）這個攻守兼備的球員，可惜此子自加盟後多次受傷患影響，僅兩度在聯賽踢足90分鐘。

奧斯爾被雪藏疑似「真相」曝光後，英國《每日快報》形容阿迪達「愚蠢」，坊間亦有不少評論認為，當球隊戰績不理想，奧斯爾連後備席也無份，令球隊連變陣的空間也失去，阿迪達實在不智。

或許日後時間會還阿迪達一個公道，不過他首先要捱得到那個時候。