【英超】利物浦文尼破聯賽入球荒　慶祝兌現承諾　球迷齊讚真英雄

利物浦前鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane）今季英超開季腳風不錯，但10月過後一直未有進賬，直到日前狂炒水晶宮7：0一戰才打破長達兩個月的聯賽入球荒。 文尼入波後興奮慶祝，原來指向天的慶祝動作背後有個承諾，「紅軍」球迷得知後都大讚這名塞內加爾射手。

文尼35分鐘接應羅拔圖法明奴的短傳，轉身起腳一氣呵成，助球隊拉開紀錄，成為大勝功臣之一。這名塞內加爾射手入波後十分興奮，親吻右手後再指向天，似是將入球獻給某人。

利物浦Podcast《The Anfield Wrap》於Twitter透露文尼的入球是送給誰，原來一切起源於11月文尼參加球迷活動中，與一名球迷Lee Swan的承諾。

文尼攻破水晶宮大門，打破兩個月的英超入球荒。（Getty Images）

Lee Swan為慈善機構的義工，一直盡心盡力幫助組織及其受惠者，組織員工Timo為了答謝Swan的熱心支持，決定代他報名參加活動，送他一個驚喜。由於疫情關係，文尼與Swan只能在視像通話中見面，但文尼應承Swan如果入波，會為他做慶祝動作。

文尼入波後慶祝。（網上圖片）

文尼將入球獻給Lee Swan及其祖父。（網上圖片）

Swan向文尼展示親吻右手後再指向天的動作，希望文尼將入球獻給祖父。這名「紅軍」球迷等了差不多一個月，終於見到偶像再次破門，而文尼亦未有忘記承租，將入球獻給Swan的祖父。

During these tough times, Sadio surprised Lee – an incredible volunteer at @theflorrie and a massive red – with a day he’ll never forget ❤️



Dear Liverpool FC, presented by @NIVEAMENUK… pic.twitter.com/uaiQKTNcWo — Liverpool FC (@LFC) November 27, 2020

Swan向文尼展示慶祝動作。（網上圖片）

文尼舉動太感人 利迷：睇到喊

利物浦官方Twitter其後retweet短片，並寫：「Lee，這是給你及你的祖父。」球迷看完後都直言「此Post內含洋蔥」，又讚文尼是「真英雄」、「球圈中最Nice的人」，「怎可能不喜愛這傢伙」。

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