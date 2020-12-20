【英超】錫菲聯十人應戰遭白禮頓逼和　與今季首勝只差7分鐘

錫菲聯今季英超仍未嘗一勝，周日（20日）作客白禮頓，少打一人下卻先開紀錄，可惜到87分鐘被白禮頓前鋒韋碧克（Danny Welbeck）門前粉碎3分美夢，雙方終各一言和，去季表現令人眼前一亮的錫菲聯14輪後僅得兩分。

去季升班以第9完成英超的錫菲聯，今季表現大走樣，今仗對白禮頓前已連輸8場，13輪僅得1分敬陪末席，被視為「降班穩膽」。另一邊視白禮頓亦表現欠佳，開季至今主場仍未贏過波，今仗鬥錫菲聯希望能奪得主場首勝。

錫菲聯半場似乎可應付主隊攻勢，但到41分鐘卻將自己帶到劣勢，中場主力之一隆特史譚爭波時去盡踩中祖爾韋特文，球證翻看比賽影片後由原本黃牌改判「直紅」，隆特史譚被逐，客隊踢少一人返更衣室。

球證看過事發片段後，改罰隆特史譚（粉紅衫7號）紅牌出場。（路透社）

白禮頓「人多蝦人少」，換邊後18分鐘卻被錫菲聯一次反攻，後備入替比維斯達的積頓保利射破主隊大門，領先1：0。

錫菲聯其後全軍回防，一直力抗白禮頓浪疊浪攻勢，惟87分鐘白禮頓死球攻勢製造門前混亂，韋碧克於小禁區處變不驚地心口控定後，再射破錫軍門將蘭斯達爾十字關，為主隊扳平比數。

錫菲聯換邊後反擊得手，一度以為穩奪3分。（路透社）

韋碧克完場前射破錫菲聯大門。（路透社）

雙方戰至補時仍未放棄爭取3分，尤其是錫菲聯已近乎「nothing to lose」，罰球盡派球員入禁區，惜無功而還，更差點讓白禮頓絕殺，惟查漢巴克殊門前兩碼頂中楣，最終兩軍各得一分兩敗俱傷。

錫菲聯止8場連敗，現得兩分繼續排最尾，白禮頓亦是主場繼續不勝，14戰後以12分排第16位。

英超第14輪直播賽程（按圖放大）：