【英超】曼聯宿敵大戰大勝列斯聯　麥湯米尼開賽3分鐘梅開二度

英超第14輪上演宿敵大戰，曼聯與列斯聯相隔16年再度在英超碰頭，豈料是一面倒的一仗。曼聯中場麥湯米尼開賽僅3分鐘便梅開二度，掀起大勝的序幕，般奴費南迪斯往後同樣連下兩城，加上連迪路夫及丹尼爾占士各建一功，最終在主場6：2大勝列斯聯。

列斯聯16年後再戰英超，與曼聯兩間百年老店再度在聯賽「鬥餐死」。紅魔鬼自主場慘負熱刺後反彈，至今僅一場不敵阿仙奴，今仗前已錄得6場不敗。

曼聯傳奇領隊費格遜亦是座上客之一。（路透社）

列斯聯重返英超後，踢法甚具娛樂性，比爾沙帶領的狂人足球贏盡口碑。宿敵大戰，繼續大打進攻足球，並帶動今季在奧脫福攻力一般的曼聯，兩軍全場合共錄得43次射門機會，而埋門質素正是今仗的勝負分野。曼聯全場26次起腳，14次中目標；反觀列斯聯，17次攻門僅得3次中龍。

曼聯開賽便施下馬威，麥湯米尼接應般奴費南迪斯的傳送，禁區頂第一時間轟出割草式地波破網。好事好雙，該名蘇格蘭中場及後入楔接應馬迪爾直線，禁區內射成2：0，開賽3分鐘即梅開二度，成為英超首人，並為紅魔鬼「開個靚頭」。

麥湯米尼開賽3分鐘即梅開二度，成為英超首人。（路透社）

英超第14輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

上半場中段，列斯聯射手班福特補射建功惟越位在先，「食詐糊」未能追成較接近紀錄，紅魔鬼隨即進一步擴大比數，般奴禁區內勁射得手，20分鐘領先至3：0。

曼聯上半場中後段一次角球攻勢，馬迪爾前柱頂後，連迪路夫門前一射入網。列斯聯同樣憑角球取得入球，拉菲夏開出角球，李安谷巴升起一頂「破蛋」。曼聯半場遙遙領先4：1。

連迪路夫門前補射建功，取得今季聯賽首個入球。（路透社）

曼聯換邊後繼續施壓，戰至中段短時間內再下兩城，梅開二度的麥湯米尼助攻丹尼爾占士，扣入禁區起腳破網。馬迪爾一次突破在禁區內博得犯規，般奴擔任劊子手主射中鵠，曼聯4分鐘連轟兩球，70分鐘領先至6：1。

般奴費南迪斯上﹑下半場各建一功，梅開二度。（路透社）

遙遙領先，大局已定，蘇斯克查先後收起般奴及拉舒福特，列斯聯的達拉斯及後建功，為球隊挽回一點面子，最終曼聯在奧脫福大勝6：2，以26分升上聯賽榜第3位兼少踢一場。

今仗前，曼聯今季在奧脫福表現一般，僅得1勝2和3負，並只攻入3球，今仗主場大勝一場，比早前6場累積的多出一倍。

列斯聯的達拉斯妙射破網，為球隊取得安慰獎。（路透社）

另外，新上任西布朗主帥的艾拿戴斯，主場迎戰阿士東維拉，可惜「大Sam」首場領軍便吃下悶棍，維拉的艾加斯開賽5分鐘先開紀錄，及後西布朗隊長李華摩亞一記粗野犯規領紅被逐。阿士東維拉下半場末段由貝特蘭查奧爾及艾加斯各建一功，最終艾拿戴斯領軍首仗出師不利，主場3球不敵維拉。