【意甲】AC米蘭開賽閃電建功　作客2：1力克薩斯索羅續居榜首　

「天下武功，唯快不破」，周日（20日）意甲出現一個「快到你唔信」的入球，榜首AC米蘭的年青箭頭利亞奧，開賽僅6.7秒閃電建功，成為歐洲五大聯賽史上最快的入球，「紅黑兵團」最終以2：1擊敗薩斯索羅，繼續獨佔榜首位置。

意甲至今仍然保持不敗的AC米蘭，今輪聯賽作客薩斯索羅，前線主力伊巴謙莫域繼續養傷，進攻重任落在拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）及沙利麥卡斯（Alexis Saelemaekers）等年青球員身上。

AC米蘭前線一眾年青人，今季盡展他們的活力，今仗「老大哥」伊巴缺陣，前線「孭飛」同樣無問題。速度亦是年輕球員的另一本錢，AC米蘭首個入球正好體現這一點，開賽後即向前推進，利亞奧左路極速走位，查漢奴古直線傳送利亞奧，殺入禁區右腳一射建功，由中圈開波起簡單3腳波，AC米蘭僅花6.7秒射破薩斯索羅的大門。

利亞奧的閃電入球刷新塵封19年的最快入球紀錄，比原有的入球再快2.2秒，亦是歐洲五中聯賽史上時間最短的入球。

AC米蘭今場第2個入球，同樣是速度的表現，左閘迪奧靴南迪斯在後場策動反擊，大步一推以速度「放甩」兩名薩斯索羅球員，猶如重演當年加里夫巴利「傳給3秒後的自己」一幕，殺入小禁區橫傳予沙利麥卡斯完成最簡單的任務，將皮球送入空門，AC米蘭26分鐘擴大領先紀錄至2：0。

薩斯索羅戰至完場前，貝拉迪處理罰球直射省中人牆反彈入網，為主隊在89分鐘追成較接近紀錄，AC米蘭依然力保勝局，以2：1力克對手，聯賽繼續不敗，聯賽榜以1分之差力壓同市宿敵國際米蘭，以31分高踞榜首。