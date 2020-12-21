【法甲】PSG鐵衛一夫當關　攔截解危機守和里爾　熱血回防後傷出

法甲「榜首大戰」，由「一哥」里爾硬撼班霸巴黎聖日耳門，最終兩軍全場互交白卷，各得1分。PSG守衛派斯奴甘佩比今仗應記一功，事關里爾在下半場中後段一次反擊，他一名PSG球員面對里爾4人，以一記準繩的攔截化解危機，為球隊力保不失。

法甲班霸巴黎聖日耳門，今季並不如過往早早彈出，在聯賽榜遙遙領先。今輪聯賽前，PSG今季已錄得4場敗仗，已比去季全季的輸波場數多，所以只能以1分之差落後里爾暫居次席。

兩支榜首球隊今輪對壘，PSG作客里爾上演榜首大戰，巴黎主將尼馬繼續養傷，另一主力麥巴比今仗同列後備。缺少兩大進攻重心下，PSG攻門欠銳利，迪馬利亞及摩斯堅恩的連番攻門亦如隔靴搔癢，未能攻破里爾大門。

尼馬及麥巴比缺陣下，PSG的攻勢未能攻破里爾大門。（路透社）

里爾換邊後曾經將皮球送入網內，可惜耶斯斯（Yusuf Yazici）越位在先「食詐糊」。兩軍戰情繼續膠着，戰至下半場中後段，主隊一次反擊有入球的大好機會。

巴黎聖日耳門在左路開出角球，里爾守衛頭槌解圍，耶馬士在後場巧妙地挑過避開對手策動反擊，傳給左路的添莫菲韋亞，4名里爾球員立即衝前跟進，韋亞再回傳予耶馬士，形成「4打1」的狀態。PSG的守衛派斯奴甘佩比（Presnel Kimpembe）面對4名里爾球員，依然奮力回防，耶馬士引球時大意推甩。

甘佩比熱血回防後，因該攔截而受傷退下火線。（路透社）

甘佩比攔截救全家逐格睇（按圖放大）：

機會來了，甘佩比果斷落腳飛鏟，一記教科書式攔截，完全踢中波，清脆俐落地阻止里爾的反擊。不過，甘佩比全力回防，助球隊力保不失，卻因這一球飛鏟而受傷，及後時間退下火線。最終巴黎聖日耳門與里爾互無紀錄，打成0：0平手。

麥巴比下半場後段入替，仍然未能為PSG打破僵局。（美聯社）

Definição de espírito de sacrifício, dedicação, entrega e superação. Senhoras e senhores, Presnel Kimpembe 🔥QUE MONSTRO pic.twitter.com/QdGkJL7qbI — Quinteiro (@goquinteiro) December 20, 2020

「榜首大戰」互交白卷，兩敗俱傷，原先排第3位的里昂成最大得益者，里昂周六（19日）出擊作客鬥尼斯，並輕鬆以4：1擊敗對手全取3分，如今以33分升上次席，PSG則以1分之差跌落第3位。里爾﹑里昂及PSG的「三頭馬車」僅相距1分，第3位的PSG有4分優勢領先馬賽。

里昂主力迪比建功下，領球隊以4：1擊敗尼斯，並升上聯賽榜次席。（里昂Twitter截圖）

英超第14輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

英超第15輪直播賽程（按圖放大）：