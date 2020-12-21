【F1】車手互選年度最佳　保達斯失蹤　哥桑艾邦榜上有名

F1車手最近進行投票，選出今年最佳10名車手。今年世界冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton）無懸念成為第一，多名表現出色的車手都榜上有名，但車手榜亞軍的保達斯（Valtteri Bottas）卻榜上無名。

今次投票不記名，有15名車手參加，允許車手投自己一票，但F1官網表示並非所有車手有投自己，同時大部分車手沒有將自己投第一名。投票採取計分制，使用現時比賽的計分制度，第一名得25分，第二名得18分，第3名得10分，其後得12、10、8、6、4、2、1。

F1車手投票年度最佳車手前十：

+ 4 + 4 + 4

首兩名分別為平治車手咸美頓及紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen），下季轉投麥拿侖的雷諾車手列卡度（Daniel Ricciardo），今年兩度登上頒獎台表現出色，獲一眾車手選為第3位，力壓法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）。

陸克萊今年雖受法拉利戰力不濟影響，但仍於揭幕戰得亞軍，英國站得季軍，另有8次上頒獎台，完完全全跑出「燒鵝味」。

2020年F1車手榜最終排名：

+ 4 + 4 + 4

保達斯今年表現不夠說服力，未有入圍最佳車手前10。（Getty Images）

華迪爾來年轉投Aston Martin，希望成績會有改善。（Getty Images）

不過，車手榜得第二的保達斯，在同行互選名單卻榜上無名，相比起咸美頓，這名芬蘭車手的表現似乎不夠說服力。另一名大名車手未有入圍的為陸克萊隊友華迪爾（Sebastian Vettel），同樣受賽車戰力影響，華迪爾今年表現比預期中相差很遠，積分榜上更被隊友遠遠拋離65分，唯有寄望來年轉投Aston Martin表現會大有改善。

2020年F1車隊排行榜：