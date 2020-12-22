【英超】車路士3球淨勝韋斯咸重返前五　堤亞高施華收穫英超首球

英超第14輪壓軸一戰，上演「倫敦打吡」由車路士主場對韋斯咸，經歷兩連敗的「藍戰士」今仗成功反底，先由堤亞高施華打開紀錄，下半場由譚美阿巴謙梅開二度，車路士3球淨勝韋斯咸。

車路士早前先後不敵愛華頓及狼隊，一度跌出前5，今輪聯賽面對韋斯咸上演倫敦打吡。車路士領隊林柏特今仗派出譚美阿巴謙﹑迪姆華拿及普列錫攻堅，隊長艾斯派古達則取代有傷在身的列斯占士。

客軍韋斯咸開賽早段一次快開罰球，迪格蘭賴斯入楔接應，並扣過車路士門將艾度亞文迪起腳入網，惟旁證高舉格仔旗示意越位在先。今季表現突出的左閘芝維爾，攔截時受傷退下火線，由艾馬臣入替。

車路士一次角球攻勢，美臣蒙特開出角球，堤亞高施華跳頂破網，攻入加盟以來首個英超入球，上半場10分鐘領先一球。阿巴謙及後門前近射，但助攻的艾斯派古達傳中前先出底線，入球無效，車路士帶一球領先返回更衣室。

堤亞高施華接應角球頭槌建功，攻入登陸英超的首個入球。（路透社）

「藍戰士」戰至下半場中後段才擴大優勢，迪姆華拿左路扣入大位起腳乏力，阿巴謙門前再加一腳建功。101秒後，普列錫近門頭槌被韋斯咸門將法比安斯基撲出不遠，阿巴謙上前「執死雞」得手，80分鐘攻入今仗第2球，同時為車路士奠定3球勝局。

譚美阿巴謙下半場101秒梅開二度，助車路士奠定3球勝局。（路透社）

車路士終止兩連敗，在主場史丹福橋球場擊退「鎚仔幫」全取3分，以25分及較佳得失球差壓過熱刺，重返第5位；韋斯咸則以21分暫列第10位。

艾度亞文迪今仗再度為車路士力保不失，今季聯賽第6場完封對手。（路透社）

另外，周一深夜頭場，般尼主場對狼隊，主隊憑艾殊利班尼斯及基斯活特上﹑下半場各建一功，狼隊的法比奧施華完場前射入12碼，但為時已晚，般尼以2：1力克狼隊。般尼被曼城大炒5球後反彈，至今4場不敗，並取得8分，暫時脫離降班區域。

般尼4場不敗，暫時脫離降班區域。（路透社）

英超第14輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超第15輪直播賽程（按圖放大）：