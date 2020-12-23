英聯賽盃｜費蘭甸奴摑人逃過一劫　哥迪奧拿力撐阿迪達長留阿仙奴

正當球員、教練及球迷都習慣了VAR時，原來昨晚的兩場英格蘭聯賽盃是不設VAR的！在曼城作客贏阿仙奴4：1的比賽中，費蘭甸奴在角球的爭奪中，被影到一掌摑中丹尼施巴路斯，但球證沒有反應。擔任評述員的列納及米卡李察士都認為，如果有VAR的話，費蘭甸奴有機會被罰紅牌。 曼城領隊哥迪奧拿賽後談到現任阿仙奴主帥的前助手阿迪達，他認為阿仙奴要有耐性，給予阿迪達更多時間。

英聯盃8強阿仙奴對曼城的比賽中，出現爭議性的一幕，在27分鐘的曼城角球，費蘭甸奴在禁區中準備接應，而阿仙奴的丹尼施巴路斯就對他嚴加看管。在費蘭甸奴想擺脫施巴路斯時，就一掌摑中對方的臉部，施巴路斯馬上掩臉倒地。球證對此沒有反應，相信是看不到事件發生，那麼VAR呢？

在一次角球攻勢中，費蘭甸奴摑中施巴路斯。（網上片段截圖）

施巴路斯掩臉倒地。（網上片段截圖）

雖然這場英聯盃是兩支英超球隊對陣，但據英聯盃今屆的規例，原來到4強才會有VAR，所以這場8強只能全靠球證及旁證的眼睛去執法了。評述員列納及米卡李察士都認為，若有VAR的話，費蘭甸奴有機會被逐離場，就算沒有紅牌的話，都應該給予黃牌警告。

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這場比賽也是兩軍主帥的師徒對決，因為阿仙奴領隊阿迪達曾經在曼城主帥哥迪奧拿身邊擔任助教。最終，師父輕鬆贏了徒弟，以4：1大勝。阿仙奴近況低迷，如今再在英聯盃出局，有傳阿迪達帥位不穩，但哥迪奧拿賽後大力支持阿迪達。哥迪奧拿說：「（如果阿仙奴想炒阿迪達）這是一個大錯！我幾肯定阿仙奴會繼續信任他。我不是他們的董事，但如果他們有這個想法（炒阿迪達），將會是大錯特錯。」

哥迪奧拿認為阿仙奴要給予阿迪達耐性及時間。（路透社）

哥迪奧拿續說：「我跟他合作過一段長時間，建立起曼城史上最輝煌的成就。有時候，我們的工作需要一點時間，應該給予耐性。他是一對優秀的領隊，十分專業，他下任何決定前，都會以球會的利益為先。」他甚至表示，如果沒有阿迪達，就沒有那幾年成功的曼城。阿迪達在2016年掛靴後，到曼城出任哥迪奧拿的助教。在那3個球季，阿迪達助曼城贏得兩次英超冠軍，還有英格蘭足總盃和兩次聯賽盃，2018/19球季達成本土三冠王成就。

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