【意甲】祖雲達斯遭費倫天拿破不敗身　單日失6分還與拿玻里有關

祖雲達斯一日內連失6分！首先是當局判拿玻里上訴得直，拿玻里之前因疫情而缺席對祖雲達斯的聯賽，祖記最初被判獲勝3：0，但如今這場需要重賽；之後，祖記當地時間昨晚（12月22日）主場對費倫拿天拿，遭打破聯賽不敗金身，以0：3敗陣。

祖記原定在10月4日主場對拿玻里，但當時新冠肺炎疫情嚴峻，拿不勒斯的衞生部門不准拿玻里前往都靈作客，拿玻里缺席比賽，被判輸0：3，更要被扣多1分。拿玻里不服上訴，意大利奧委會體育保證委員會昨日作出裁決，判拿玻里勝訴，不用扣分之餘，可以擇日再戰祖雲達斯。換言之，隨住拿玻里上訴成功，祖記要將躺着贏回來的3分吐出來。

【費倫天拿的3個入球】

祖記昨晚還有一場意甲比賽，主場對下游費倫天拿，爆出冷門！費倫天拿在3分鐘就由杜辛華荷域先開紀錄，祖記屋漏兼逢連夜雨，右翼衛古達度在18分鐘領紅被逐，要以10人應戰。換邊後，C朗拿度頭槌破門，但越位在先，入球無效。

【雖然祖記輸波，但C朗交足功課】

+ 7 + 7 + 7

踢到尾段，祖記守將阿歷士辛度擺烏龍，加上倒戈的馬田卡沙利斯埋齋，費倫天拿最後以作客大勝，贈予祖記今季聯賽首場敗仗。祖記今場13次埋門，當中9次來自C朗主射或者策動，C朗今場6次攻門，1次中目標，還有3次威脅傳球，為隊友製造機會，他還食了次「詐糊」。

祖記主帥派路批評球隊的態度。（路透社）

在單日失6分後，祖記由第3位跌到第4，至於拿玻里就因為加回之前被扣的1分，與祖記同得24分，憑較佳得失球升上第3位。在祖記輸波後，歐洲五大聯賽又少一隊不敗之師，如今只餘一隊，就是意甲榜首AC米蘭。祖記教練派路賽後認為球隊的心態出現問題，受假期影響，不夠專注，他說：「這是可能發生在聖誕前最後一場比賽，大家腦海都想着假期，我們不夠敏銳，也不夠專注，結果無可避免地輸波。」

相關報道：【意甲】拿玻里被禁飛 祖雲達斯自動贏3：0 聯賽勢陷入混亂

對於拿玻里上訴成功，祖記要跟拿玻里擇日再賽，派路都表示歡迎，但他認為這個裁決對其他球隊不公平，他說：「我不介意踢這場比賽，但有些球隊因新冠肺炎而有更多球員缺陣，但他們仍然堅持去參加比賽，我為這些球隊感到失望。這些球隊的做法展現了公平性。我不評論裁決是對是錯，但看來對那些在更困難環境下堅持比賽的球隊不公平。」