【英聯賽盃】曼聯作客兩球挫愛華頓躋4強　卡雲尼大活躍成主角

英格蘭聯賽盃8強，愛華頓主場硬撼曼聯爭奪4強席位，兩軍近況不俗，戰至賽事末段才打開缺口，卡雲尼建功打破僵局，加上馬迪爾補時階段再建一功，曼聯兩球淨勝「拖肥糖」，4強再度遇上同市宿敵曼城。 曼聯入球功臣卡雲尼，下半場早段與耶利文拿中圈「交手」，使出「叉頸」招數推開對手，VAR未有介入下，球證僅向他口頭警告，逃過一劫。

聯賽三連勝的愛華頓，與曼聯7場不敗的曼聯在英格蘭聯賽盃8強碰頭，兩軍在11月初聯賽曾經對壘，當時紅魔鬼作客3：1反勝「拖肥糖」。面對緊密的「年末快車」，曼聯主帥蘇斯克查作出數個調動，先收起迪基亞及拉舒福特，中場方面般奴費南迪斯﹑普巴及雲迪碧克3人齊列正選。

在上半場早段，把守最後一關的愛華頓門將羅賓奧臣接應隊友回傳差點「出事」，卡雲尼衝前逼搶，幸好仍能保住控球權。今仗擔正單箭頭的卡雲尼表現活躍，有不少機會，惜連番施射同樣過不了奧臣的十指關。曼聯門將甸恩軒達臣同樣有表演機會，中後段飛撲救出施古臣的罰球，兩軍半場互交白卷。

33歲的卡雲尼在換邊後依然搶鏡，當中包括下半場初段的犯規，該名烏拉圭前鋒與愛華頓中堅耶利文拿在中圈上演「南美對碰」，二人互有推撞，卡雲尼及後右手按住文拿的衣領再推跌他，球證只向卡雲尼口頭警告，VAR亦沒有介入，倘若回看VAR的話，卡雲尼甚有可能因暴力行為而被逐。

When Xhaka did this it was red? pic.twitter.com/E0ixJooiuZ — CAI 🛑 (@Cailium1) December 23, 2020

逃過一劫的卡雲尼，戰至末段再展身價，接應馬迪爾的傳送，右路切入大位左腳勁射遠柱破網，88分鐘終打破僵局。紅魔鬼後備入替的拉舒福特及馬迪爾補時階段合力炮製入球，「福仔」直線傳給馬迪爾，輕鬆單刀射成2：0，奠定勝局。

曼聯擊敗愛華頓躋身4強，將遇上「老對手」同市宿敵的曼城，爭奪決賽入場券。上季聯賽盃準決賽同樣上演「曼市打吡」，曼聯當時兩回合以2：3不敵「藍月亮」止步。

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