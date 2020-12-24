【英聯賽盃】熱刺3：1輕取史篤城　迪利阿里被換出發脾氣

熱刺在英格蘭聯賽盃8強以3：1輕取史篤城，晉級準決賽將與英冠的賓福特交手，對摩連奴爭奪上任來的首個錦標十分有利。 球隊晉級，竟有人開不了心，這仁兄正是迪利阿里，該名英格蘭中場今仗難得正選披甲，卻在下半場中段被調離場，步離球場時盡展其不滿，摩連奴賽後解釋是因為阿里的表現差。

英格蘭聯賽盃8強，熱刺算得上是抽到好籤，面對英冠的史篤城，主帥摩連奴今仗收起孫興慜，他的好拍檔哈利卡尼如常正選上陣，夥拍加里夫巴利及盧卡斯莫拉攻堅。不獲摩連奴重用的迪利阿里，今仗走出「雪櫃」，獲得罕有的正選機會。

作客的熱刺戰至上半場中段憑「大師兄」加里夫巴利打開紀錄，接應哈利雲克斯傳中，頭槌死角入網，攻入回歸熱刺的第3個入球，22分鐘領先1：0。

熱刺憑加里夫巴利的頭槌先開紀錄，惜「大師兄」在半場傷出退下火線。（路透社）

難得正選的迪利阿里上半場甚為活躍，先後接應哈利卡尼及盧卡斯莫拉的傳送，左右開弓同樣未能射破前利物浦門將朗拿根（Andy Lonergan）。阿里換邊後初段再有攻門鏡頭，卡尼恰到好處的傳中，迪利阿里面對門將凌空抽射，可惜「食唔應」再被朗拿根沒收。

走出「雪櫃」的迪利阿里，今仗表現甚為落力，錄得多次攻門。（路透社）

面對熱刺連番攻門，史篤城依然力保不失，付出並沒有白費，佐敦湯臣接應隊友傳中近門得手，53分鐘追成1：1平手。摩連奴及後作出調動，換入拉美拿及穆沙施素高，熱刺隨後靠賓戴維斯左腳轟出一記冷箭遠射擦柱入網，70分鐘再取領先。史篤城末段後場一次誤傳，施素高即傳給卡尼，該名射手壓過對方守衛勁射網頂建功，81分鐘奠定3：1的勝局。

熱刺晉級後，4強將與另一支英冠球隊賓福特對壘，爭奪決賽席位，摩連奴帶領熱刺打破錦標荒又近一步。

哈利卡尼今仗踢足全場，並在末段攻入奠勝一球。（路透社）

英格蘭聯賽盃最後4強：

迪利阿里被換出 將帥不和再升溫？

球隊躋身4強，有人歡喜都有人愁，連番攻門惟未有斬獲的迪利阿里，戰至下半場中段被摩帥調離場。從他離開球場時的身體語言，充分展示他的不滿。

迪利阿里被換出後，坐在看台上顯得「嬲爆爆」。（路透社）

「你有你不滿，我有我不滿」，摩連奴賽後解畫，指迪利阿里今仗表現不合格，所以將他換出，「作為一個進攻中場，需要為球隊創造機會，而非為球隊製造麻煩。球隊被追平後，我們需要穩定性及心態好的球員，所以我把他（迪利阿里）換出，今仗他的表現使我感到失望。」

製造麻煩，全因迪利阿里的一記誤傳，及後被史篤城打反擊並建功追平，亦是摩連奴換走阿里的主因。摩帥與阿里的關係本身已經不是太好，如今經歷今次事件後，使他們的關係再度亮起紅燈，會否增添阿里冬季轉會窗離隊的機會呢？

迪利阿里誤傳，史篤城把握機會反擊建功，下半場追成平手。（路透社）

英超第15輪直播賽程（按圖放大）：