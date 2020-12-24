【西甲】英格蘭國腳停賽疑因朋友投注累事　馬體會惱怒擬無視禁令

英格蘭國腳、馬德里體育會右閘捷比亞昨被英格蘭足總裁定違法關於賭博的規例，立即停賽10星期。停賽令全球有效，令馬體會相當煩惱。 捷比亞一直堅稱從未落注，亦無從中獲利。消息指今回事件，源於捷比亞「大口」，與朋友閒談間提及自己的轉會動向。

英格蘭足總昨日裁定，捷比亞（Kieran TRIPPIER）涉及7項違反賭博規例的指控，經過聆訊後裁定4項成立，判罰他立即停止參與一切足球相關活動，直至明年2月28日，及罰款70000鎊。捷比亞有權提上訴。

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捷比亞加盟第2季，站穩馬體會正選，此時卻面對停賽令。（Getty Images）

捷比亞的停賽令涵蓋全球，意味西甲、歐聯，以至國家隊賽事都不能上陣，讓馬體會相當頭痛。捷比亞今季穩佔球隊正選右閘，西甲及歐聯全部正選兼踢足，助球隊在西甲高踞榜首，歐聯晉級。球會指直至英格蘭足總發出聲明前，一直不知道捷比亞面對停賽令，有意無視英足總決定，繼續安排捷比亞上陣，並有可能向國際體育仲裁法庭上訴。按照停賽令，捷比亞肯定不能出戰2月24日歐聯16強首回合主場對車路士一戰。

2019年夏天，捷比亞代表熱刺爭奪歐聯冠軍失敗，轉會馬體會前而向朋友提及，惹來英足總算帳。（Getty Images）

英足總在5月控告捷比亞，控罪指他在2019年7月，藉參與足球而得到內幕消息，提供資訊予他人從事賭博，違反規則。控罪發生時期，捷比亞即將從英超熱刺轉會至馬體會。捷比亞被控後發聲明，強調身為職業足球員，從未參與足球賭博或收取賭博利益。體育傳媒《The Athletic》當時報道，捷比亞跟幾名好友閒聊，提及「愈來愈似去馬德里」，而他曾告知英足總，對任何投注事一無所知。朋友「收到料」下注，捷比亞當災，便相當冤枉。

捷比亞近期為英格蘭主力，停賽令期間沒有國際賽。（Getty Images）

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