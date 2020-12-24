【法甲】PSG解僱教練杜慈　日前批球會急解畫　大勝仍落鑊

法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）香港時間平安夜（24日）主場4：0擊敗斯特拉斯堡，贏波仍保不住主帥杜慈（Thomas Tuchel）的烏紗。多家外國傳媒指PSG已經解僱這名德國籍教頭。

法國《隊報》（L'Équipe）、英媒《BBC》、《衛報》等均指PSG在平安夜與杜慈分手。杜慈2018年上任，代替西班牙籍主帥艾馬利。兩年半來為PSG延續本土霸主地位，兩奪法甲、法國盃及法國聯賽盃，上季更領軍歷史性首次殺入歐聯決賽，惟以0：1不敵拜仁慕尼黑，未能為這支法甲豪門一償夙願。

PSG解僱杜慈。（Getty Images）

這名曾執教德甲多蒙特的教頭，去年5月跟球會延長原來合約1年，原定明年夏天約滿，但PSG似乎不滿杜慈表現，提早結束賓主關係。

杜慈（左）去季亦傳聞有機會被辭退，但帶領球隊殺入歐聯決賽，可惜只差一步。（Getty Images）

重溫PSG飲恨歐聯時刻（按圖放大）

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PSG今季開季表現欠缺過去強勢，17輪後以11勝2和4負排第3，落後榜首里昂1分。歐聯方面，PSG在H組首名出線，16強抽中西甲勁旅巴塞隆拿，成為16強最強戲碼。

外國傳媒認為熱刺前領隊普捷天奴、祖雲達斯前教頭艾歷尼等人，都是PSG新帥的大熱人選。現時由誰作看守教練就要視球隊正式公布，而下次賽事將是來年1月7日法甲作客聖伊天。

PSG現時於法甲排第3位。（Getty Images）

PSG去季歷史性首度殺入歐聯決賽，今季亦順利打入16強。（Getty Images）

法國傳媒日前指杜慈曾開腔批評PSG，指尼馬、麥巴比這些大球星「難服侍」，首年帶隊時「比起教練，自己更似是體育政客」，又認為自己在PSG的成就都得不到正面評價。

不過，杜慈擊敗斯特拉斯堡後作出澄清，指自己接受德國傳媒訪問，法國傳媒照字面直譯才出現誤會，自己想表達PSG是間獨特的球會，對自己而言是個大挑戰。

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